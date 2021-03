Bei der Landtagswahl möchten viele Karlsruher ihre Stimme per Brief abgeben. Doch die magische Marke von 100.000 knackt die Stadt absehbar nicht.

Karlsruhe knackt die 100.000er-Marke absehbar nicht: Stand Mittwoch gingen bei der Stadt im Vorfeld der Landtagswahl am 14. März 87.200 Anträge auf Briefwahl ein. „Ich denke, dass wir am Ende auch die 90.000 nicht erreichen“, sagt Andreas Pallo, der das Briefwahlbüro in der Kriegsstraße 100 leitet.

Dort ändert sich das Verfahren in den letzten Tagen vor der Landtagswahl am Sonntag, 14. März: Online kann jetzt niemand mehr das Zusenden der Unterlagen beantragen. Zu unsicher wäre, dass die Post rechtzeitig beim Wähler ankommt und von ihm dann wiederum der Stimmzettel zurück ins Wahlamt gelangt.

Am Sonntag schließen um 18 Uhr die Wahllokale – dann müssen auch die per Brief abgegeben Stimmen eingegangen sein. Ein Einwurf beim Briefwahlbüro oder im Wahlamt in der Zähringerstraße ist möglich.