Landtagswahl im Landkreis Karlsruhe: Die Ergebnisse im Überblick

Die Menschen im Landkreis Karlsruhe haben gewählt: Wer wird in den kommenden fünf Jahren die Landespolitik bestimmen, wer wird die Interessen der Region in Stuttgart vertreten? Mehr als 300.000 Menschen in den Wahlkreisen Bruchsal, Bretten und Ettlingen haben ihre Kandidaten für den neuen Landtag bestimmt.

Hier fassen wir alle wichtigen Ergebnisse der Landtagswahl Baden-Württemberg für den Landkreis Karlsruhe zusammen.

Endergebnis für Baden-Württemberg

Weitere Ergebnisse aus Baden-Württemberg finden Sie hier.

So hat mein Wahlkreis abgestimmt

Insgesamt gibt es bei der Landtagswahl 2021 70 Wahlkreise. Der Landkreis Karlsruhe ist in drei Wahlkreise aufgeteilt. Die Ergebnisse für die Wahlkreise Bruchsal, Bretten und Ettlingen:

Nach der Landtagswahl im Landkreis Karlsruhe steht fest: Die Grünen dominieren in Ettlingen, im Wahlkreis Bruchsal gewinnt die CDU.

Dennoch - die Zeiten, in denen der Landkreis tiefschwarz war, sind vorbei. Die Grünen haben das politische Momentum, findet unser Autor.

Der Wahlkreis Bruchsal umfasst die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher und Waghäusel des Landkreises Karlsruhe. 2021 waren 112.897 Menschen wahlberechtigt.

Wie schon zwischen 2016 und 2021 vertreten künftig Ulli Hockenberger (CDU) und Rainer Balzer (AfD) den Wahlkreis im Landtag. Bei der Landtagswahl 2021 haben es Ulli Hockenbergers Wähler spannend gemacht – ganz knapp sicherte er sich das Direktmandat.

Detailergebnisse aus den Wahlbezirken der Gemeinden sehen Sie hier. Mit einem Klick auf die Pfeile in der Ecke oben rechts können Sie zwischen den Gemeinden wechseln.

Außerdem findet im Wahlkreis Bruchsal heute noch eine weitere Wahl statt: Kraichtal wählt seinen Bürgermeister. Die Wahl gibt es hier im Live-Ticker.

Der Wahlkreis Bretten umfasst die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Oberderdingen, Stutensee, Sulzfeld, Walzbachtal, Weingarten (Baden) und Zaisenhausen des Landkreises Karlsruhe. 2016 waren 114.197 Menschen wahlberechtigt.

Bei der Landtagswahl 2021 gibt es keine Überraschung im Wahlkreis Bretten: Die Grüne Abgeordnete Andrea Schwarz triumphiert. Zudem vertreten Ansgar Mayr (CDU) und Christian Jung (FDP) den Wahlkreis in Stuttgart. Von 2016 bis 2021 waren Andrea Schwarz (Grüne) und Joachim Kößler (CDU) die Wahlkreisabgeordneten.

Detailergebnisse aus den Wahlbezirken der einzelnen Gemeinden sehen Sie hier. Mit einem Klick auf die Pfeile in der Ecke oben rechts können Sie zwischen den Gemeinden wechseln.

Der Wahlkreis Ettlingen umfasst die Gemeinden Ettlingen, Karlsbad, Malsch, Marxzell, Pfinztal, Rheinstetten und Waldbronn des Landkreises Karlsruhe. 2016 waren 94.043 Menschen wahlberechtigt.

Bei der Landtagswahl 2021 holt Barbara Saebel (Grüne) wieder das Direktmandat im Wahlkreis Ettlingen. Ein Mandat erhalten zudem Christine Neumann-Martin (CDU) und Alena Trauschel (FDP).

Von 2016 bis 2021 wurde der Wahlkreis von Barbara Saebel (Grüne) und Christine Neumann-Martin (CDU) im Landtag vertreten.

Nach der Wahl fiel das Resümee der Kandidaten erwartungsgemäß gemischt aus. AfD-Kandidat Michael Blos war unzufrieden. Man hätte nicht den Eindruck erwecken sollen, die Corona-Pandemie zu leugnen, sagte er nach der Wahl.

Detailergebnisse aus den Wahlbezirken der einzelnen Gemeinden sehen Sie hier. Mit einem Klick auf die Pfeile in der Ecke oben rechts können Sie zwischen den Gemeinden wechseln.