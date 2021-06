Das Lastenrad zieht in Karlsruhe, Ikea und dm geben wichtige Impulse. Die Stadt sieht die Vorteile – für Klima und Lebensqualität. Ihr großzügiges Förderprogramm könnte im Herbst sogar an einen größeren Adressatenkreis gehen.

Ob ein Großeinkauf samt Babywindeln ansteht oder der Transport einer Zimmerpalme: In Karlsruhe kommen viele Menschen ohne Auto als Transportmittel oder Lieferfahrzeug klar. Lieferdienste per Lastenrad sowie kostenlose Leihangebote bringen zusätzlichen Schub. Das könnte auch weitere Dynamik in den Stadtumbau bringen.

Denn geht mehr Fracht innerstädtisch über Radwege und per Fahrrad auf die Straßen, befeuert das die Debatte um eine neue Aufteilung des öffentlichen Raums. Ein Lastenrad oder einen Transportanhänger kostenlos leihen? Lieferung per Cargorad bestellen? Die verschiedenen „Lastenkarle“ des Verleihvereins testen und dann gezielt das geeignete Modell kaufen?

Der Mix der Möglichkeiten ist in den zurückliegenden Monaten vielfältig geworden. Dass dies aktuellen Trends und Bedürfnissen entspricht, macht ein virtueller Erfahrungsaustausch transparent, den die Karlsruher Initiative „Klimaschutz gemeinsam wagen“ organisiert hat. Einzelne Teilnehmer schalteten sich auch aus anderen Bundesländern zu, etwa Niedersachsen.