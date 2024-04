Letzte Generation sorgt für Polizeieinsatz an Karlsruher Autohaus

Sechs Mitglieder der Letzten Generation haben am Samstagvormittag vor einem Autohaus am Durlacher Tor in Karlsruhe demonstriert.

Am Samstagvormittag gegen zehn Uhr hat vor einem Autohaus am Durlacher Tor in Karlsruhe eine nicht angemeldete Aktion der Letzten Generation stattgefunden. Insgesamt sechs Personen klebten dabei mehrere Plakate an der verglasten Wand des Autohauses fest. Unter anderem war auf den Plakaten zu lesen „Hand aufs Herz - Demokratie braucht Ehrlichkeit“.

Obwohl die Aktion im Bereich einer großen Kreuzung, an der am Samstag üblicherweise viele Menschen unterwegs sind, stattfand, habe es nahezu keine öffentliche Resonanz gegeben, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Aktion wird nach einer Stunde abgebrochen

Die Polizei löste die Versammlung nach etwa einer Stunde auf. Die Demonstranten müssen sich voraussichtlich wegen der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung verantworten. Ihre Personalien wurden noch vor Ort festgestellt. Die Plakate seien auf Betreiben des Gebäudebesitzers entfernt worden, so die Polizei. Inwieweit strafbares Verhalten vorliege, werde noch geklärt.

Es entstand offenbar kein Sachschaden in nennenswerter Höhe. Die Demonstranten hätten handelsüblichen Kleber verwendet, erklärte der Sprecher der Polizei. Dieser lasse sich in aller Regel gut entfernen.