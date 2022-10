Das Lichterfest im Karlsruher Zoo steht auf der Kippe

Für viele Karlsruher ist es Tradition, nun soll das Lichterfest im Zoo doch nicht wie geplant im kommenden Sommer stattfinden.

Laut einer Beschlussvorlage will der Gemeinderat im Jahr 2023 auf die Veranstaltung verzichten. Dies soll bei der Sitzung am 25. Oktober beschlossen werden.

Zuvor hatte der Hauptausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung darüber beraten. Wie die BNN erfuhren, gibt es beim Verzicht auf die Veranstaltung zumindest Diskussionsbedarf.

Eigentlich sind im Haushalt 150.000 Euro für das Lichterfest vorgesehen. In der aktuellen Vorlage des Gemeinderats heißt es dazu: „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieser Ansatz nicht auskömmlich ist.“

