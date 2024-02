Live-Ticker: Demos in Rastatt und Karlsruhe zum Ukraine-Krieg

Auch in der Region wird an den Kriegsbeginn in der Ukraine vor zwei Jahren erinnert. Die Redaktion begleitet das Geschehen in Karlsruhe und Rastatt mit einem Live-Ticker.

Vor zwei Jahren begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Mit zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen erinnern Menschen in ganz Deutschland am Wochenende an diesen Tag. Auch in der Region sind Veranstaltungen geplant, unter anderem in Karlsruhe und in Rastatt.

In Karlsruhe und Rastatt wird demonstriert

So organisiert der Verein „Ukrainer in Karlsruhe“ auf dem Marktplatz in Karlsruhe am Samstag ab 15 Uhr die Kundgebung „Solidarität mit der Ukraine = Frieden und Stabilität für Europa“. In Rastatt lädt der Rastatter Verein „1. Friedliche Vereinigte Ukraine“ am Samstag um 14.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Rastatter Marktplatz.

Die BNN begleiten die Demonstrationen mit einem Live-Ticker. Tina Mayer ist in Karlsruhe, Sarah Gallenberger in Rastatt.