An diesem Montag wollen die Gewerkschaften EVG und Verdi den Verkehr zum Erliegen bringen. Wie wirkt sich der Superstreiktag in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden aus? Die BNN sind ab sechs Uhr mit einem Live-Ticker dabei.

An diesem Montag ist Superstreiktag in Deutschland. Der Verkehr soll in ganz Deutschland lahmgelegt werden. Der Warnstreik umfasst den Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr auf der Schiene, den Nahverkehr, deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi kämpfen für mehr Einkommen in unterschiedlichen Tarifrunden.

Wie wirkt sich der Superstreiktag auf die Region aus – etwa auf Karlsruhe, Baden-Baden oder Pforzheim? Die BNN starten um sechs Uhr ihre Berichterstattung im Live-Ticker.