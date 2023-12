Manfred und Sonja läuten in Karlsruher Theater Weihnachtsharmonie ein

Am Freitagabend im gut gefüllten Sandkorn Theater in Karlsruhe präsentierten Silvie Fazlija und Michael Postweiler (alias Sonja und Manfred aus dem Kultstück „Sinnliche Weihnachten“) die Premiere ihres Weihnachts-Specials „Tannenfieber“. Mit dem Sing-along unterhielten sie das singfreudige Publikum. Die Palette an Weihnachtsliedern war bunt gemischt: Von „Stille Nacht“ über „We Wish You a Merry Christmas“ bis hin zu „Leise rieselt der Schnee“.

Für Abwechslung sorgte jedoch nicht nur die große Anzahl an Liedern, deren Texte auf eine Leinwand projeziert wurden. Jende Menge Hintergrundinformationen zu den einzelnen festlichen Songs gab es mit dazu. Im Stile eines „Literal Videos“ bei dem Liedtexte so umgeschrieben werden, dass sie genau beschreiben, was in dem Musikvideo gerade passiert, präsentieren die beiden die vermutlich einzige, nachhaltig ertragbare Version des Weihnachtshits „Last Christmas“ der ehemaligen Band „Wham!“

Das Karlsruher Tannenfieber läuft zu den besten Zeiten

So abwechslungsreich sich der Abend mit lustigen Weihnachtsplattencovers, Verkleidungen und einer großen Portion Humor zeigte, so clever sind die weiteren Termine der Aufführungen von Tannenfieber gewählt. Am 22. und 23. Dezember bietet es sich an, nach den letzten Weihnachtseinkäufen die Vorstellungen um 19.30 Uhr zu besuchen, um sich noch rechtzeitig vor dem Fest in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen.

Wenn sich am 24. Dezember Heiligabend partout nicht besinnlich gestalten will, und der Nervenzusammenbruch nur ein weiteres Pärchen Socken entfernt zu sein scheint, bieten sich um 21 Uhr Silvie Fazlija und Michael Postweiler als Soforthilfe an. Zwar darf man die beiden nicht auspacken, wohl aber zusammen mit ihnen singen und lachen.

Zudem gibt es, wenn das von Michael Postweiler für die Vorstellung an Heiligabend versprochene kostenlose Gläschen Eierlikör zur Hebung der Stimmung nicht ausreichen sollte, auch noch eine Pause, in der Gäste sich mit anderen Leidgeplagten austauschen können.

Schluss ist am zweiten Weihnachtsfeiertag

Am 26. Dezember erfährt dann schlussendlich auch das Tannenfieber Linderung. Nähert sich am zweiten Weihnachtsfeiertag die generalstabsmäßig geplante festliche Schlacht, mit Völlerei und mehr oder weniger willkommenen Verwandtenbesuchen, dem Ende, bietet die Vorstellung um 16 Uhr gleich mehrere Vorteile. So ist sie spät genug angesetzt, um dem Mittagsschmaus einen langen Spaziergang folgen zu lassen.

Der dieser Entscheidung folgende, ausgedehnte Verdauungsspaziergang eröffnet nicht nur die Möglichkeit, mit einem Besuch im Sandkorn durch Singen direkt ein paar Kalorien zu verbrennen. Er bietet zudem die Chance, unliebsamen Verwandtenbesuch mit der glaubwürdigen Entschuldigung eines noch vorhandenen Termins aus der heimatlichen Behausung hinauszukomplimentieren.