Polizei ermittelt

Mann greift 67-Jährige in Karlsruhe an

Ein 39-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr in Karlsruhe bei einer Kleingartenanlage der Wasserwerkstraße eine 67-jährige Frau angegriffen. Am Montag wurde er dem Haftrichter vorgeführt.