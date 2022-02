„Maschienenbau“: KIT-Zeugnis mit Rechtschreibfehler sorgt für Schadenfreude im Netz

Es ist nur ein kleines „e“, das in den sozialen Netzwerken derzeit große Wellen schlägt. Fett gedruckt prangt das Wort „Maschienenbau“ auf dem Bachelorzeugnis des Karlsruher Instituts für Technologie. Der Besitzer des Dokuments hat es auf der Social-Media Seite „Reddit“ selbst ins Netz gestellt, versehen mit den Worten: „Auf meinem Maschinenbau-Bachelorzeugnis wurde einfach das Wort Maschinenbau falsch geschrieben.“

Die Netzgemeinde erheitern solche Dinge naturgemäß. „Elite Uni halt“, kommentiert einer unter dem Post. Jemand anders fasst es noch knapper zusammen, indem er einfach schreibt: „Eliete“.

Ein anderer nimmt die Studierenden selbst aufs Korn, indem er ihnen ein schlechtes Rechtschreib-Verständnis attestiert. „Das ist der Echtheitsbeweis“, heißt es in dem Kommentar. Jeder wisse, dass „Maschienenbauer“ die Rechtschreibung nicht beherrschten. „Wenn das richtig geschrieben wäre, würde ich von einer Fälschung ausgehen.“

Geteilt wird der Screenshot unter anderem auf dem Instagram-Account „thebestsocialmediade“, dem über 170.000 Menschen folgen. Eine Nutzerin zeigt Verständnis: „Zeugnisse werden auch nur von Menschen geschrieben“, schreibt sie. „Und die machen Fehler.“ Ein anderer witzelt: „Sie/er hätte anscheinend Germanistik studieren sollen.“

Kannsch ma’ Schienen bauen? Kommentar auf Instagram

Ein Nutzer zieht noch eine andere Verbindung und fragt: „Kannsch ma’ Schienen bauen?“ Die Schienen, genau.

Die liegen in Karlsruhe ja bekanntermaßen seit einer Weile unter der Erde – auch direkt vor dem KIT. Die Uni hat sogar einen eigenen Halt am Durlacher Tor. KIT-Präsident Holger Hanselka hatte die Eröffnung der Kombilösung vor wenigen Wochen mit den Worten „eine ingenieurtechnische Meisterleistung“ begeistert kommentiert.

Das KIT nimmt das kleine „e“ mit Humor

Den Schienen-Tippfehler nimmt man beim KIT derweil mit Humor. In einer Stellungnahme schreibt die Pressestelle: „Das Schönste am Maschienenbau sind ja bekanntlich die Getribe …“ – „aber Spaß beiseite: Wo so viele Zeugnisse für erfolgreiche Maschinenbauerinnen und Maschinenbauer ausgestellt werden, passiert – leider – auch mal ein Fehler.“

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Auch wenn wir damit nicht allein sind – Google spuckt beim Suchen nach „Maschienenbau“ (mit ,ie’) rund 24.000 Treffer aus – tut uns das leid und wir entschuldigen uns! Selbstverständlich bügeln wir Fehler aus, die Korrektur ist schon in Arbeit.“

Die Besitzerin oder der Besitzer des Zeugnisses möge sich melden, damit der Austausch rasch auf den Weg gebracht werden kann.