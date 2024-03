Einen „Fluxkompensator“ bräuchte man. Das ist das Ding, das in der Kult-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ an Bord eines DeLorean-Sportwagens Zeitreisen möglich machte. Als Karlsruher würde man damit gerne mal zehn Jahre überspringen und dann durch die Innenstadt schlendern.

Alle drängenden Fragen aus dem Jahr 2024 sähe man dann beantwortet: Wie wird Karlsruhe einmal aussehen, wenn der Umbau der City abgeschlossen ist? Wie hat sich die östliche Kaiserstraße bis dahin entwickelt? Welche Geschäfte existieren noch? Ist der Verkehrsraum zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern fair aufgeteilt? Und bieten die Bäume, die die Platanen einmal ersetzen werden, genügend Schatten?

Stadtentwicklung ist ein spannendes Thema. Wir merken das nach jeder Rätselfolge von „Erkennen Sie Karlsruhe?“. Viele Menschen beteiligen sich daran und erzählen uns zu den gezeigten Schwarz-Weiß-Fotos wunderbare persönliche Anekdoten aus längst vergessenen Zeiten.

Zurück in die Vergangenheit von Karlsruhe

Alle Nostalgiker (und alle anderen Karlsruhe-Fans natürlich auch) sollten sich deshalb den 10. April vormerken. Dann laden wir zu einem Leserforum zu „Erkennen Sie Karlsruhe?“ in unsere Geschäftsstelle in der Lammstraße. Ab 18 Uhr erzählen Katrin Dort und Eric Wychlacz vom Stadtarchiv über ihre Arbeit, bevor wir ausgiebig über unsere Serie und Fotos sprechen, die die Gäste mitbringen können.

Wer dabei sein will, schreibt an redaktion.karlsruhe@bnn.de oder an Lammstraße 1-5, 76133 Karlsruhe. Es geht in Ermangelung eines „Fluxkompensators“ zwar nur „Zurück in die Vergangenheit“. Aber klar ist doch eh’: Nur mit dem Wissen über damals lässt sich die Zukunft Karlsruhes richtig verstehen.