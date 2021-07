Sie hat ihre eigenen Geburtstagsfeiern verpasst, Urlaubshotels stets nach der Entfernung zum nächsten Krankenhaus ausgesucht und ihren Sohn nicht immer aufwachsen sehen. Nur aufgegeben, das hat Kerstin Seibert nie. Seibert heißt eigentlich anders, ihren Namen haben wir zum Schutz ihrer Privatsphäre geändert. „Es lohnt sich, zu kämpfen“, sagt sie heute. Und hat es sich immer gesagt, wenn sich wieder ein Anfall ankündigte.

Vor 25 Jahren, mit Mitte 20, bekommt Seibert zum ersten Mal häufiger Kopfschmerzen. Sie arbeitet damals im Verkauf, sieht den ganzen Tag nur künstliches Licht und atmet keine frische Luft. Doch die Schmerztabletten helfen zu dieser Zeit noch. „Dann haben wir geheiratet, wo zum Glück nix war“, sagt Seibert mit der Dankbarkeit einer Frau, für die jeder Tag ohne Schmerzen ein Geschenk ist. Als fast noch größeres Geschenk empfindet Seibert die darauffolgende Schwangerschaft: Zwischen dem positiven Test und der Geburt ihres Sohnes ist sie schmerzfrei. „Da hatte ich schon Hoffnung, dass es für immer weg ist“, erzählt sie. „Aber danach ging es erst richtig los.“

Ab Mitte 30 werden die Anfälle schlimmer. Seibert schluckt weiter Tabletten, aber zunehmend ohne Erfolg. Regelmäßig macht sich in ihrem Kopf ein Pochen bemerkbar, das wenig später in unerträgliche Schmerzen umschlägt. Seibert kann sich nur noch hinlegen, Licht aus, Fenster auf, Ruhe und abwarten. Stunden oder Tage später steht sie wieder auf, hat kein Gefühl für die vergangene Zeit, kann sich nicht an die Momente vor dem Anfall erinnern. Und muss sich von Kollegen oder Bekannten anhören: „Hattest du wieder Kopfweh? Du musst dich eben mal entspannen.“