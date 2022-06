Moritz Krämer aus Karlsruhe will das Herz der „Bachelorette“ erobern

Zur besten Sendezeit wird von Mittwoch an ein Karlsruher im Fernsehen zu sehen sein: Moritz Krämer nimmt als einer von 20 Kandidaten an der Reality-TV-Sendung „Bachelorette“ (RTL, 20.15 Uhr) teil.

Dieser Redaktion hat der 26-Jährige erzählt, wie er die Dreharbeiten erlebt hat und welche persönlichen Auswirkungen die Teilnahme für ihn hatte. In der Sendung kämpfen die Männer vor der Kamera um die Liebe einer Frau, der Bachelorette. In dieser Staffel handelt es sich dabei um die 30-jährige Sharon Battiste.

Krämer, ehemaliger Schüler der Tulla-Realschule, berichtet, schon immer an den Fächern Sport und Erdkunde interessiert gewesen zu sein. „Andere Fächer haben mich weniger angesprochen. Was ich aber schon immer wusste, war, dass es für mich beruflich einmal in den Verkauf gehen wird.“ So kam es dann auch.

„Bachelorette“-Kandidat aus Karlsruhe leitet Versicherungsagentur

Heute leitet Krämer eine Versicherungsagentur. Er kann sich nach eigener Aussage jedoch auch vorstellen, nach Sendeschluss weiter im medialen Bereich tätig zu bleiben.

„Da mein Job sehr flexibel ist und ich mir die Zeit selbst einteilen kann, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht im Bereich Schauspiel? Jedoch nur, wenn sich das mit meinen Pflichten in Einklang bringen lässt.“

Ob er denkt, durch seine Teilnahme einen Nutzen für seinen Beruf zu erfahren, antwortet er klar: „Ich bin Verkäufer. Wenn Kunden mich nach der Teilnahme darauf ansprechen, werde ich das natürlich nutzen.“ Grundsätzlich geht es ihm aber darum, die Liebe zu finden. Ein Bonus sei für ihn die Herausforderung, unter so vielen Männern herauszustechen.

„Von meinem Freundeskreis werde ich auf jeden Fall auch unterstützt. Als ich ihnen von der Zusage von RTL berichtet habe, haben alle das für eine schöne Chance gehalten“, berichtet er im Gespräch.

Moritz Krämer findet Teilnahme an RTL-Sendung sehr bereichernd

Klar ist ihm auch, dass es negative Reaktionen geben würde. „Ich wusste von Anfang an, worauf ich mich einlasse. Außerdem bin ich der Meinung, dass ,Bachelorette’ eine vergleichsweise seriöse Sendung ist.“ Bei „Love Island“ oder ähnlichen Formaten hätte er nicht teilgenommen. Er vertraue aber darauf, dass er hier nicht falsch dargestellt werde.

Natürlich hatte er aber auch Bedenken: „Man kann im Fernsehen immer irgendwas Falsches sagen, und ich hatte vor der Sendung auch noch keinerlei Erfahrung in dem Bereich.“ Trotzdem, so sein Fazit, habe ihn die Teilnahme persönlich weitergebracht. „Erfahrungen mit dem Fernsehen zu sammeln und verschiedene Charaktere kennenzulernen, fand ich sehr bereichernd.“