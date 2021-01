Das Sondereinsatzkommando der Polizei musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag anrücken, weil ein Karlsruher mit einem Sprengstoffanschlag drohte. Inzwischen ist aber klar, dass diese Drohung keinen reellen Hintergrund hatte. Allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter.

Angesichts der Festnahme eines 42-jährigen Verdächtigen am Wochenende in Karlsruhe, der angeblich einen Sprengstoffanschlag geplant haben soll, kommt einem unweigerlich die Festnahme des sogenannten Eiszeitbombers in den Sinn.

Jener sollte 2017 einen Anschlag auf die Eiszeit am Karlsruhe Schloss geplant haben. Verurteilt wurde Dasbar N. im Dezember 2020 wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS), Anschlagspläne konnten nicht nachgewiesen werden.