FC Neureut beklagt lange Verletztenliste

Für den FC Neureut heißt das Ziel in der Landesliga Mittelbaden Klassenverbleib. Größere Ambitionen lässt die Personalsituation nicht zu. In der Saisonvorbereitung erhielt Trainer Ralf Friedberger jede Woche eine neue Hiobsbotschaft.

Müsste Ralf Friedberger, Trainer des FC Neureut, die Vorbereitungszeit aus dem Wetterkatalog erklären – Woche eins wäre ein bezaubernder Hochsommertag, die aktuelle Woche neun eine triste Nebelsuppe. „Wir werden, Stand jetzt, gegen den Abstieg spielen“, sagt Friedberger.

Jede Woche eine neue Hiobsbotschaft

22 Feldspieler weist der Kader des FCN aus, dazu kommen zwei Torhüter. „Im Ersten Training sah der Kader sehr gut aus, alle waren da. Woche für Woche kam mindestens eine Hiobsbotschaft dazu, dass ein Spieler wegbricht. Das tut weh. Das Team ist nicht groß genug.“ Mit 13 Spielern und den Tormännern kann Friedberger zum Saisonstart planen, bis dahin muss die Mannschaft auf der Höhe sein.

Drei der vier ersten Gegner in der Landesliga haben ähnliche Sorgen wie der FCN und als Saisonziel den Nichtabstieg ausgerufen. Was die Verantwortlichen in Neureut vor zweieinhalb Monaten mit lachendem Auge sahen, ist nun Fiktion.

„Der Vorbereitungsanfang war ganz gut, sehr positiv die Trainingsbeteiligung und das Engagement. Wir haben relativ früh angefangen, insgesamt waren es mit einer kleinen Pause neun Wochen. Die Jungs wollten wieder kicken.“

Der FCN fuhr in den Tests passable Ergebnisse ein, im Verbandspokal gelang ein Überzeugungssieg gegen den ambitionierten A-Ligisten SV Philippsburg. Das 0:5 im Bewährungstest gegen Ligakonkurrent ATSV Mutschelbach II bildet jedoch die aktuelle Stimmungslage ab.

Es fehlt das offensive Herz

Die personellen Ausfälle erklären die Probleme, die wohl auch zu Saisonbeginn wiederkehren werden. In der Innenverteidigung fallen mit Christoph Persch und Simon Wunderle Friedbergers Planspieler aus, auch Maxi Beinert, trotz seiner 17 Jahre eingeplant, pausiert auf längere Zeit. Marcel Trebicki wird ab September sein Studium im Ausland fortsetzen. Mit dem aktuellen Ausfall von Kevin Trenkle (Muskelfaserriss), der wohl den Sprung ins erste Team geschafft hätte, und Torjäger Yannick Frey, der seit einer Woche ausfällt (muskuläre Probleme), fehlt dem FCN das offensive Herz. „Sie fehlen und sie werden fehlen“, sagt Friedberger vor allem mit Blick auf die Leistungsträger Frey und Trebicki. „Mit ihnen habe ich geplant“, nimmt der FCN-Coach Trebicki außen vor.

Innenverteidigung größte Baustelle

Kompensieren können die verpflichteten Nachwuchsspieler die Ausfälle nicht. Moritz Kätel fällt krankheitsbedingt ebenfalls aus. „Die Innenverteidigung ist die größte Baustelle“, sagt Friedberger. „Das tut weh. Aber die neuen Spieler sind nahe dran, machen gute Spiele. Janis Merz ist da ein gutes Beispiel.“ Einer der wenigen Lichtblicke, die in Neureut aktuell durchdringen.

Zugänge: Danijel Matulin (SG Siemens), Max Rezzoug, Janis Merz (beide eigene Jugend), Eric Lapascu, Moritz Kätel (beide FC Friedrichstal), Maximilian Beinert (FCA Walldorf U19), Roman Sölter (ASG Uni Bonn/Nordrhein).

Abgänge: Sebastian Munk (Ziel unbekannt), Felix Balthasar Mumbach (SV KA-Beiertheim), Jan Vellbinger (SV Südwest Ludwigshafen/Pfalz).