Fußball-Landesliga Mittelbaden 2021/22

Die Landesliga Mittelbaden ist neben der Landesliga Rhein-Neckar und der Landesliga Odenwald die niedrigste Spielklasse auf Ebene des Badischen Fußballverbandes (bfv). Unterhalb gibt es die neun Kreise mit ihren Ligen, wobei sich die Landesliga Mittelbaden aus Vertretern der Fußballkreise Karlsruhe, Pforzheim und Bruchsal zusammensetzt.

Aktuell spielen 17 Mannschaften in der Landesliga Mittelbaden, der Meister steigt am Ende der Saison direkt in die Verbandsliga auf. Der Tabellenzweite darf in einer Relegation um den Aufstieg antreten. Die Clubs auf den Plätzen 15 bis 17 steigen in die jeweiligen Kreisligen ab, der 14. hat in einer Abstiegs-Relegation noch die Chance auf den Klassenverbleib.

Insgesamt gibt es 34 Spieltage, wobei jeder Verein pro Saison zweimal spielfrei ist. Das Saisonfinale ist am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, angesetzt. Die Winterpause dauert vom 6. Dezember bis 25. Februar.

Aufstiegsfavoriten sind neben dem FC Östringen der TSV Reichenbach, der FC Birkenfeld und der FC Ispringen.