Der Fußball rollt nun wieder in allen Spielklassen. Besonders in den beiden B-Klassen scheinen die Stürmer während der Winterpause kein bisschen an ihrem Torhunger verloren zu haben. Mit Oleksandr Hrozov schlug ein Spieler gleich vierfach zu. Zwei weitere Offensivakteure verzeichneten drei Treffer.

Viel Anlaufzeit benötigte Oleksandr Hrozov nicht. Bereits in der fünften Spielminute beförderte der Torjäger des 1. FC Bruchsal II den Ball gegen den TSV Oberöwisheim erstmals ins gegnerische Netz. Und damit nicht genug: Der Angreifer schlug noch dreimal zu, hatte damit maßgeblich Anteil am 4:3-Auswärtserfolg des Aufsteigers und schraubt sein Konto auf 21 Treffer.

Aufsteiger 1. FC Bruchsal II feiert vierten Sieg in Folge

Für Bruchsal II war es der fünfte Sieg in der Kreisklasse B Kraichgau. Damit knüpfte das Team dort an, wo es nach drei Siegen in Folge zuletzt von der Winterpause gestoppt wurde. Diese Serie würde der Aufsteiger sicher gerne weiter ausbauen, muss aber im nächsten Spiel auf seinen Torjäger verzichten. Hrozov sah kurz vor Schluss Gelb-Rot, fehlt damit am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Münzesheim.

Zwei Dreifach-Torschützen in der B-Klasse Hardt

Auch in der Hardt-Staffel zeigte sich zwei Stürmer wieder einmal glänzend aufgelegt: Philipp Reineck vom FC Karlsdorf II traf beim spektakulären 5:4-Erfolg des Tabellenzweiten über den FC Weiher II dreifach, steht nun bei zwölf Saisontoren.

Patrick Graf vom VfR Rheinsheim drückte dem Geschehen gegen den TSV Rheinhausen II seinen Stempel auf, erzielte alle Tore beim 3:0-Heimsieg. Mit nun 16 Treffern fehlt nur noch einer, um den Wert der Vorsaison einzustellen. Grafs Bestleistung datiert übrigens aus der Kreisliga-Saison 2017/2018, als er für Rheinsheim 26 Mal erfolgreich war.

Top-Torjäger gehen am Wochenende leer aus

Mit 23 Toren in 21 Partien steht Patrick Rödling ganz oben in der Torjägerliste. Doch am vergangenen Wochenende blieb er beim 4:0-Heimsieg des Landesligisten gegen die SG Stupferich ohne Erfolgserlebnis. Letztmals war dies am 10. November der Fall. Damals bereitete Rödling beim 5:0-Erfolg gegen Ettlingenweier allerdings drei Treffer vor.

Auch Komlan Agbegniadan (19 Tore) vom FC Kirrlach jubelte beim jüngsten 2:2-Remis gegen Ersingen nur mit den Mannschaftskollegen. Leon Steinbrenner vom SV Kickers Büchig erzielte zwar seinen 20. Saisontreffer, konnte die überraschende 1:2-Niederlage des Kreisliga-Spitzenreiters im Derby bei Tabellenschlusslicht FC Neibsheim aber nicht verhindern.

Treffsicherstes Sturm-Duo im Fußballkreis fehlte zuletzt verletzt

Zum gefürchteten Duo entwickelten sich in der Hinserie Andrei Moldovan und Patrick Ploch. Die beiden Stürmer des FC Untergrombach erzielten zusammen 38 Tore. Doch selbst, dass beide zuletzt verletzungsbedingt ausfielen, scheint den Spitzenreiter in der Kreisklasse A kaum zu stören.

Felix Veith trug sich erstmals in dieser Spielzeit in die Torjägerliste ein und sorgte dafür, dass man den Abstand zu einem Nicht-Aufstiegsplatz bei vier Punkten hält.