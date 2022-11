Polizei leitet Großfahndung ein

Nach Sprengung eines Geldautomaten in Karlsruhe: Nachbarn berichten von „ordentlichem Wumms“

In der Nacht auf Samstag wurde ein Geldautomat in Karlsruhe-Neureut gesprengt - schon wieder. Wir fragen Anwohner, was sie mitbekommen haben.