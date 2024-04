Mehr als 600 Tischtennis-Aktive nehmen am Neureuter Oster-Turnier teil. Sie reisen auch aus Hessen und Bayern an.

Gedenken an Ehrenvorsitzenden

Es war ein bewegender Moment, als sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Oster-Tischtennis-Tuniers des TTC Neureut vor Spielbeginn am Ostermontag von ihren Plätzen erhoben, um Hans-Joachim Kugel zu gedenken.

Der Ehrenvorsitzende des TTC, der den Verein einst bis in die Bundesliga geführt hatte, war am 21. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben und konnte das 50. Osterturnier seines Vereins nicht mehr erleben.

Ein Turnier, das alle Erwartungen, die man beim TTC Neureut in Sachen Anmeldungen hatte, übertraf und „uns an die Kapazitätsgrenze brachte“, wie Vorsitzender Jens Mikolajczyk sagt. „Wir hatten mit über 600 Anmeldungen für das Turnier rund 100 mehr als erwartet“, so der 44-Jährige zu der überwältigenden Resonanz.

Kräftemessen an 34 Platten im Schulzentrum Neureut

Aus ganz Baden-Württemberg und selbst aus Hessen oder Bayern waren Tischtennisbegeisterte angereist, um sich an zwei Turniertagen über Ostern an den 34 Tischtennisplatten der Sporthalle des Schulzentrums in Neureut zu messen.

„Unser Turnier ist noch eines der wenigen großen Turniere in unserer Region und hat daher aus sportlicher Sicht eine große Bedeutung für ambitionierte Vereinsspielerinnen und Spieler, aber auch für alle diejenigen, die den Tischtennissport als reines Hobby betreiben. Das gilt auch für uns als Verein“, betont Mikolajczyk.

Er weist auch auf den wirtschaftlichen Aspekt des Turniers hin, „der es uns ermöglicht, die Vereinskasse etwas aufzubessern, um unseren Mitgliedern weiter Tischtennis zu erschwinglichen Mitgliedsbeiträgen anbieten zu können“.

Der Neureuter Verein ist besonders stolz auf die vielen jugendlichen Mitglieder

Rund 240 Mitglieder zählt der Verein, davon etwa 150 Aktive, worunter – und darauf ist man beim TTC besonders stolz – sehr viele Jugendliche sind. Und noch etwas zeichnet den Verein aus, was jetzt auch beim Osterturnier wieder zum Tragen kam: „Unsere vielen Ehrenamtlichen, die in den unterschiedlichsten Bereichen bei diesem Turnier völlig unentgeltlich mitarbeiten, sind der Garant dafür, dass wir dieses Turnier überhaupt stemmen können“, so Mikolajczyk.

Von den Teilnehmenden wird dieses Turnier sehr positiv angenommen. Lara Hellstern vom TTC Mühringen ist zusammen mit einigen Freundinnen zum ersten Mal in Neureut dabei und würde „auf jeden Fall wiederkommen“. Wie auch Cedric Menges vom TTC Rauental, für den „dieses Turnier eine gute Gelegenheit ist, sich mit Spielern aus anderen Verbänden zu messen“.

Vorsitzender ist äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung

Das trifft auch auf die Turniersieger zu, die nach zwei intensiven Tischtennistagen am späten Ostermontagabend gekürt wurden. In der Offenen Klasse bei den Männern gewann Kestutis Zeimys von der TTSF Hohberg, während in der Damen-Konkurrenz, in der insgesamt nur eine überschaubare Zahl von knapp 30 Spielerinnen gemeldet waren, Alexandra Haaranen als Siegerin des Turniers hervorging.

Vorsitzender Jens Mikolajczyk bezeichnet das Turnier als „eine sehr gelungene Veranstaltung mit Teilnehmerzahlen, die wir so nie erwartet hätten“.