Nina Chuba spielt im Sommer 2024 beim „Fest“ in Karlsruhe

Schon in diesem Sommer ist über einen Auftritt von Nina Chuba beim „Fest“ in Karlsruhe spekuliert worden. 2023 ist nichts daraus geworden. Doch im Juli kommenden Jahres ist die Sängerin am Hügel zu erleben.

„Das Fest“ läuft vom 18. bis 21. Juli in Karlsruhe

Das Open-Air findet vom 18. bis 21. Juli in der Günther-Klotz-Anlage statt. Karten gibt es ab dem 6. Dezember und damit dem Nikolaustag zu kaufen. Und die veranstaltende Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) macht jetzt einen Teil des Line-ups öffentlich.

„Ich bin begeistert vom ersten Schwung an Namen, den wir bekannt geben dürfen“, sagt KME-Geschäftsführer Martin Wacker: „Besonders freut es mich, dass wir mindestens einen weiblichen Hauptact haben werden.“

Wer ist dieser weibliche Hauptact?

Noch sagt die KME nicht, wer zu welcher Uhrzeit auf der Hauptbühne steht. Es ist aber anzunehmen, dass Nina Chuba an einem Abend zur Hauptzeit ab 21 Uhr zu erleben ist. Die Hamburgerin wurde 2022 mit dem Song „Wildberry Lillet“ bekannt. Er war damals der meistgehörte deutsche Song im Radio und erreichte viermal die Nummer eins der Single-Charts. Für 200 Millionen Streams gab es Dreifach-Gold in Deutschland sowie Doppel-Platin in Österreich und der Schweiz. Im Mai nächsten Jahres ist Nina Chuba unter anderem in der Porsche-Arena in Stuttgart und der Berliner Max-Schmeling-Halle zu sehen.

Wer ist außer Nina Chuba noch am Hügel zu erleben?

„Das Fest“ setzt verstärkt auf Frauen, wie die bisher bekannten Programmpunkte zeigen. Angekündigt ist der Auftritt der australischen Singer-Songwriterin Tones and I. Sie sollte schon im Sommer 2023 beim „Fest“ spielen, sagte ihre Tournee aber kurzfristig wegen „unvorhergesehener Umstände“ ab. Als Ersatz kam beim „Fest“ 2023 dann die britische Sängerin Freya Ridings.

Tones and I ist unter anderem für den Hit „Dance Monkey“ bekannt. Mit der Hamburger Sängerin Älice hat auch die ebenfalls für „Das Fest“ 2024 angekündigte Band Moop Mama inzwischen eine Frontfrau. In anderer Besetzung war die Marching Brass Band schon zu Gast am Hügel

Zudem wird dort im nächsten Jahr Paula Carolina spielen. Sie macht deutschsprachigen Indie-Pop. „Frech und tanzbar ist die Musik dieser Frau, deren grüne Augen munter unter ihrem Vokuhila hervorblitzen. Wilde Texte, catchy Indie-Pop-Melodien und ganz viel Spaß auf und vor der Bühne sind ihr Ding“, heißt es in der Ankündigung der KME.

Sind auch Männer unter den jetzt verkündeten Acts?

Ja. Beim „Fest“ wird die deutsche Indie-Band Kytes spielen, die aus vier Männern besteht. Ebenso angekündigt sind Gringo Maye r & Die Kegelband: Der gebürtige Ludwigshafener singt auf kurpfälzisch über Drogen, Fußball und die nervigen Nachbarn. „Fest“-Besucher kennen den Musiker bereits, 2023 stand er auf der Kulturbühne. Jetzt kommt er zurück, aber auf die Hauptbühne.

Gibt es weitere Namen?

Bestätigt ist der Auftritt der Badischen Staatskapelle. Sie wird am „Fest“-Sonntag den Klassikvormittag bestreiten.

Wann werden weitere Details zum Programm bekannt?

Ende März will die KME bei einem Kick-Off das Programm vorstellen. Ein Name bleibt aber auch dann noch geheim. Aus vertraglichen Gründen wird der Top-Act für den „Fest“-Donnerstag erst kurz vor dem Festival verkündet, wie der stellvertretende KME-Geschäftsführer Markus Wiersch erläutert. Er sagt vorher: „Wenn der Name raus ist, ist der Donnerstag sofort ausverkauft.“

Stichwort Karten: Wie läuft der Verkauf ab?

Am Mittwoch, 6. Dezember, gibt es ab 9 Uhr online Karten bei Eventim beziehungsweise bei dessen Vorverkaufsstellen zu den regulären Öffnungszeiten. Die Tageskarte kostet inklusive Vorverkaufsgebühr 17,20 Euro. Neu ist die Aktion „Fest-Fans runden auf“: Um das Festival zu unterstützen, kann jeder Käufer freiwillig 20 Euro für das Ticket bezahlen.

Angeboten wird auch wieder ein Festivalticket für alle vier Tage. Dieses ist für 66,70 Euro zu haben. Hier ist ein freiwilliges Aufrunden auf 70 Euro möglich. Sobald ein Festivaltag ausverkauft ist, können keine Festivaltickets mehr gekauft werden.

Was ist ohne Karte beim „Fest“ zu erleben?

Wie üblich sind 70 Prozent des Programms frei zugänglich. Ein Ticket braucht nur, wer zur Hauptbühne will. Kein Eintritt wird auch für das heute Fest am See genannte frühere Vor-Fest verlangt. Dieses findet vom 10. bis 16. Juli statt.