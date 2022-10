Klettern, hangeln, springen und mehr – wie bei „Ninja Warrior Germany“. In Karlsruhe, Bruchsal und Ötigheim gibt es verschiedene Möglichkeiten dafür. Wir stellen sie vor.

Meterlange Seile, die in kürzester Zeit hochgeklettert werden, Wände zum Hochrennen oder Klimmzugsprünge. Sieht anstrengend aus, bei Kindern und Jugendlichen wird es aber immer beliebter – die Rede ist von dem Fitnesstrend Ninja Warrior. Bekannt dürfte der Sport vor allem durch die RTL TV-Show „Ninja Warrior Germany“ geworden sein.

Die Sendung lockt zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirm, die dabei mitfiebern, wie die Kandidaten die Hindernisse meistern.

Wer nicht nur passiv zuschauen will, hat die Möglichkeit, sich in der Region als Ninja auszutoben. Wir geben eine Übersicht über die Anlagen und Trainingsoptionen in der Umgebung.

Ninja World Karlsruhe

Betritt man die 2.000 Quadratmeter große Halle, sticht sofort das Aluminium-Truss-System ins Auge, an dem die verschiedenen Parcours-Elemente angebracht sind.

„In den Hallen Süddeutschlands eine Einzigartigkeit“, sagt Erik Balter, Gründer und Betreiber der Ninja World Karlsruhe. Dort gebe es bisher noch keines aus Metall, so Balter weiter. Der Sportpark bietet eine Vielfalt an Hindernissen.

„Die Obstacels werden immer wieder weiterentwickelt und neu geschraubt“, erklärt Balter. (Obstacles = Hindernisse, Anmerkung der Redaktion.) Aber nicht nur für Fortgeschrittene, auch für Anfänger ist etwas dabei. „Man muss keine Voraussetzungen mitbringen, um einzusteigen, man braucht nur Wille und Lust.“ Altersbeschränkungen gibt es keine.

Keine Alterseinschränkung zum Trainieren

Menschen aus allen Altersklassen kommen dorthin, um zu trainieren. „Der älteste Sportler, den wir schon hier hatten, ist über 70, der jüngste vier Jahre alt“, so Balter.

Die Nachfrage sei steigend, vor allem bei Jugendlichen und Kindern. Kandidaten der Show kämen auch hierher, um zu trainieren. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade ermöglichen es, dass jeder etwas Passendes für sich findet.

Was sind die klassischen Hindernisse? Cargo-Netz: Bei diesem Hindernis handelt es sich um ein Netz, unter dem die Athleten klettern müssen, ohne in Kontakt mit dem Boden zu kommen. Oft erfolgt der Sprung auf das Netz von einem Block oder mittels eines Trampolins. Wing Nut: Die oben an dem Truss befestigten Schwing-Flügel lassen sich durch seitliches Schwingen in Bewegung setzen. Dadurch ist es möglich, an das nächste Hindernis zu springen. Himmelsleiter: Das klassische Obstacle der TV-Show ist aus zwei parallelen Sprossen, zwischen denen sich eine Stange befindet, aufgebaut. Per Klimmzugsprung wird die Stange nach oben bewegt. Drachenrücken: Ähnlich wie bei der Himmelsleiter, müssen die Athleten an einer Klimmzugstange hängend das Hindernis hochspringen. Das Hindernis ähnelt vom Aussehen her zwei parallel nebeneinander befestigten Drachen-Zackenkämmen. Dazwischen befindet sich die Stange. UFO-Teller: Die Scheibe hat die Form eines UFOs. Die Athleten halten sich daran fest und rutschen das Hindernis runter beziehungsweise springen zum nächsten . Fingerleisten: Hierbei handelt es sich um schmale Leisten, an denen sich die Athleten entlang hangeln müssen. Halt geben dabei nur die Finger. Sprünge von einer Leiste zur anderen erhöhen das Schwierigkeitslevel. Warped Wall: Die leicht gebogene Wand gibt es in unterschiedlicher Höhe. Die Kandidaten müssen die Wand hochlaufen, die Oberseite ergreifen und sich daran hochziehen. Mount Midoriyama: Das finale Hindernis ist ein freihängendes Seil. Die Länge beträgt 20 Meter. In der TV-Show muss das Obstacle innerhalb von 25 Sekunden hochgeklettert werden.

Angefangen beim Einfachsten – Ringe und Cargo Netz – werden die Hindernisse immer anspruchsvoller. Finalisten trainieren auf der anderen Seite der Halle. „Wing Nut, Drachenrücken, UFO-Teller, Fingerleisten, Himmelsleiter und Warped Wall – das ist die Basis für jede Show, das haben wir hier alles“, erläutert der Betreiber.

Der Parcours ist zwar nicht identisch mit dem der TV-Show, die Hindernisse werden diesem jedoch angeglichen. Außerdem: Die Ninja World Karlsruhe ist die einzige Anlage in Deutschland, die auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in den USA ermöglicht.

Das Angebot umfasst Kinder-, Teenie- und Erwachsenen-Kurse. Es können Fünfer-, Zehner- und Tageskarten erworben werden. Darüber hinaus ist es möglich, ein Monats-Abo abzuschließen. In den Ferien können Kinder an einem Camp teilnehmen. In kleinen Gruppen werden sie von einem Trainer betreut.

Pugilist Boxing & Fitness Gym Bruchsal

Nicht nur Boxer kommen, um zu trainieren, auch Kandidaten der TV-Show sind hier anzutreffen, so eine Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der ursprüngliche Boxverein „Pugilist Boxing & Fitness Gym“ in Bruchsal hat seine Anlage um einen Ninja-Warrior-Parcours erweitert.

2016 wurde zunächst eine vier Meter hohe „Warped Wall“ integriert. Danach folgten weitere Elemente. Die Anlage ist fünf mal fünf Meter groß. Außerdem gibt es eine 50 Meter lange Strecke zum Hangeln. Fortgeschrittene können den Schwierigkeitsgrad anpassen, indem sie bei den Hindernissen variieren.

Kurse für Kinder in Bruchsal

Als Parcours werden beispielsweise ein Steckbrett zum Durchhangeln oder eine Himmelsleiter zur Verfügung gestellt.

Für Kinder werden Kurse angeboten, erwachsene Ninjas haben die Möglichkeit, sich mit einem Coach zu verabreden. Zudem können Monats-, Tages- und Zehnerkarte sowie eine Powercard erworben werden.

Parcours in Ötigheim

Eine Ninja-Anlage gibt es in Ötigheim nicht. Trotzdem ist es möglich, den Parcours für das Training zu nutzen. „Kletter und Hangel-Übungen kann man machen, aber es gibt keine freien Elemente wie Himmelsleitern“, erklärt Werner Dreger, Leiter der Abteilung Fitness in der Turngemeinde Germania Ötigheim.

„Die klassischen Ninja- Elemente fehlen. Klimmzugübungen, das geht aber schon auf der Parcours-Anlage.“, so Dreger. Das Training ist sowohl in der Büchelwaldhalle als auch auf der Outdoor-Anlage möglich. Diese besteht aus einer Kombination stationärer und mobiler Teile. Dies sei in Deutschland einmalig, sagt Dreger.

Eine öffentliche Nutzung des Outdoor-Bereichs ist jederzeit möglich – mit Ausnahme der mobilen Teile. An ihnen kann nur während der Trainingszeiten des Vereins geübt werden. Außerdem ist der Bereich montags und donnerstags von 16 bis 21 Uhr dem Vereinstraining vorbehalten. Das Training wird für alle Menschen ab neun Jahren angeboten.

Boulderhalle Steil in Karlsruhe

„Viele Ninjas kommen aus der Boulder-Szene“, weiß Julius Westphal, Geschäftsführer der Boulderhalle Steil in Karlsruhe. So sei Moritz Hans, Kandidat der TV-Show, schon ein paar Mal vorbeigekommen – zwar nicht, um für den Ninja-Parcours zu trainieren, aber zum Klettern.

„Beim Bouldern kann man Oberkörperkraft aufbauen, das ist unverzichtbar, wenn man den Ninja-Parcours schaffen will.“ In der 1.300 Quadratmeter großen Halle lassen sich Körperspannung, Oberarmkraft, Finger- beziehungsweise Griffkraft, Schultergürtel und Rumpfkraft trainieren. Hanteln, TRX-System und Ringe unterstützen beim Üben.

„Wir haben auch Routen an der Wand, die dem Ninja-Parcours nahekommen, und wo man Sprünge üben kann, unten ist dann zwar kein Wasser, aber Matten“, so Westphal. Außerdem gibt es zwei Trainingsboards, an denen man sich mit anderen messen kann. Wer noch keine Erfahrungen im Klettersport hat, kann einen 90-minütigen Grundkurs absolvieren, für Familien wird ein einstündiger und für Fortgeschrittene ein zweistündiger Kurs angeboten.

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich für ein Personal-Training anzumelden.