So funktioniert das Karlsruher System im Kampf gegen die Obdachlosigkeit

Plötzlich auf der Straße stehen: Das ist für jeden ein Albtraum. Für Hunderte wird er jedes Jahr Realität. Karlsruhe hat ein umfassendes System aufgebaut, damit möglichst wenige Menschen wirklich in der Obdachlosenunterkunft leben müssen.

Kurzarbeit, Jobverlust und Stress in Zeiten des Lockdowns: Manche wirtschaftliche Existenz geriet in der Corona-Krise ins Wanken. Doch wirklich auf der Straße stehen in Karlsruhe derzeit weniger Menschen als vor Ausbruch der Pandemie.

Die Zahl der Wohnungslosen ist zuletzt gesunken. „Vielleicht hat Corona die Lage sogar etwas entspannt“, meint Sonja Rexhäuser von der städtischen Fachstelle Wohnungssicherung.