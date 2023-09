Mini-Wiesn auf dem Messplatz

Oktoberfest in Karlsruhe startet mit Ikke Hüftgold: Selfie-Alarm im Partyzelt

An mehreren Wochenenden verwandelt sich das Zelt auf dem Karlsruher Messplatz in eine Mini-Wiesn. Den Besuchern gefällt das. Doch was sagen die, die dort arbeiten müssen?