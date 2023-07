Ein Karlsruher Blumengeschäft erhält Goldmedaillen und einen Ehrenpreis bei der Bundesgartenschau in Mannheim. Die Inhaberin gibt Tipps, wie Blumen länger blühen.

Temperaturen über 30 Grad machen nicht nur den Menschen und Tieren zu schaffen, sondern strapazieren auch die Pflanzen. Christine Steinbach, Floristmeisterin und Inhaberin von Steinbach Floristik in Karlsruhe, hat einige Empfehlungen parat, wie Blumen auch bei heißem Wetter lange frisch bleiben.

So sollten unbedingt Zugluft und direkte Sonne vermieden werden. Frischhaltemittel sollte hingegen in das Blumenwasser gegeben werden, so Steinbach.

„Die Blumen sollten mit einem Messer lang und schräg angeschnitten und in eine gereinigte Vase mit lauwarmem Wasser gestellt werden“, sagt die 55-jährige Floristikmeisterin. Dieser Vorgang solle alle zwei Tage wiederholt werden.

Zarte Sommerblumen sind empfindlicher

„Zarte Sommerblumen von Wiesen sind möglicherweise empfindlicher als andere Blumen“, sagt Steinbach. „Ausnahmen sind allerdings Gladiolen und Löwenmäulchen.“

Wenn möglich, sollten Blumen im Garten oder auf der Terrasse morgens oder abends gegossen werden, wenn die Sonne nicht scheint.

„Beim Gießen sollte darauf geachtet werden, nicht über die Blumen zu gießen, sondern von unten – sonst gibt es Verbrennungsflecken“, erklärt die Expertin, die in Köln ihren Meister gemacht hat.

Dann komme es auch immer noch auf den Standort und die Pflanzenart an. Geranien benötigten beispielsweise die volle Sonne, Hortensien hingegen Halbschatten und Wasser.

Wiesenblumen aus der Region sind gefragt

In ihrem Geschäft am Karlsruher Hauptfriedhof beobachtet sie, dass vermehrt Wiesenblumen aus der Region nachgefragt werden.

Die Kunden wünschten häufig locker gebundene Sträuße, die so aussehen, als ob sie direkt von der Wiese gepflückt wurden und dennoch lange halten.

„Es soll natürlich aussehen – wie ein Ausschnitt aus der Wiese“, hört Steinbach oft. Kompakte Sträuße befänden sich jedoch eher auf dem Rückzug.

Obwohl ihr Blumengeschäft direkt gegenüber dem Hauptfriedhof liegt, werden dort neben Trauergestecken viele Hochzeits-, Geburtstags- und Wochen-Arrangements bestellt. Einen Rückgang aufgrund der Inflation und Energiekrise beobachte die Inhaberin nicht.

Wir verkaufen seit 15 Jahren keine Blumen, sondern Floristik. Christine Steinbach

Floristikmeisterin

„Wir verkaufen seit 15 Jahren keine Blumen, sondern Floristik. Blumen erhalten die Kunden eher an der Supermarktkasse“, sagt Steinbach.

Mit dieser Aussage beschreibt sie die Tatsache, dass ihre Kunden bereit sind, Geld auszugeben und etwas Besonderes wünschen.

Medaillen und Ehrenpreis bei der Bundesgartenschau in Mannheim Steinbach Floristik hat in der Blumenhallenschau „Welt retten, Geld sparen, Style haben“ drei Gold-Medaillen für „informative Darstellung“ erhalten. Zudem bekam das Unternehmen vom Fachverband Deutscher Floristen einen Ehrenpreis für die kreative Verbindung von Upcycling-Materialien und floralen Werkstoffen.

Etwas ganz Besonderes für sie und ihr Team war kürzlich der Einsatz auf der Bundesgartenschau in Mannheim.

Dort haben sie mit anderen Fachgeschäften aus der Region eine 920 quadratmetergroße Halle mit großen Werkstücken gestaltet. Diese Objekte zeichnete die Jury mit drei Goldmedaillen und einem Ehrenpreis aus.

„Da sind wir mächtig stolz drauf“, sagt Steinbach. „Das ist eine Wertschätzung für die viele Arbeit, die man nicht alle Tage bekommt“.

Auch am 17. September zum „Tag des Friedhofs“ ist Steinbach Floristik noch einmal auf der BuGa, um Fragen rund um Trauerfloristik zu beantworten.