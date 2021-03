Radfahrer in Karlsruhe verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pedelec

Ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 16.30 Uhr in der Oststadt auf einem am Frauenhofer-Institut vorbeiführenden Radweg unterwegs.

Beim Abbiegen in die Kornblumenstraße übersah der Radfahrer offenbar einen in Richtung Innenstadt fahrenden 68-Jährigen Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Männer kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. Der Radler erlitt dabei schwere Verletzungen, weshalb ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. Der Pedelec-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.