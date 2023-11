Schwerverletzter bei Hochhausbrand in der Karlsruher Oststadt

Bei einem Feuer in der Karlsruher Oststadt wurde ein Mensch schwer verletzt. Die Feuerwehr musste mit Spezialgerät anrücken. Das Feuer brach im zwölften Stock aus.

Mit einem Großaufgebot ist am Freitagnachmittag die Feuerwehr in der Karlsruher Oststadt im Einsatz gewesen. Wie die Polizei Karlsruhe bestätigt, wurden die Einsatzkräfte gegen kurz vor 16 Uhr in die Wolfartsweierer Straße zu einem Brand im zwölften Stock eines Hochhauses gerufen.

Nach ersten Meldungen wurde bei dem Feuer die 63-jährige Wohnungsinhaberin schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie mittels einer sogenannten Hubrettungsbühne vom Balkon holen, auf den sie sich vor dem Feuer gerettet hatte.

Schwer verletzte Person nach Hochhausbrand in Karlsruhe in Klinik geflogen

Nach Angaben der Polizei musste die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Feuerwehr konnte mit den Löscharbeiten zügig beginnen. Mehrere Menschen wurden bis zum Ende des Einsatzes aus dem Haus gebracht.

Weitere Wohnungen waren von dem Feuer nicht betroffen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Für die Löscharbeiten waren die Wolfartsweierer Straße in beide Richtungen wie auch die Durlacher Allee in Richtung Osten vorübergehend gesperrt. Wie die Polizei erklärt, wird der Berufsverkehr nach Osten kurz vor der Kreuzung mit der Wolfartsweierer Straße über die Buntestraße und den Oststadtkreisel umgeleitet.

Die Ursache des Brandes ist aktuell nicht bekannt und soll nun ermittelt werden. Erst vor drei Wochen hatte es in einem Karlsruher Hochhaus gebrannt, damals in der Südweststadt.