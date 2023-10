Wohnungsbrand im Hochhaus am Kühlen Krug in Karlsruhe

Großeinsatz in der Karlsruher Weststadt: Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag einen Wohnungsbrand in der Liebigstraße bekämpft. Bei dem Feuer im 14. Stock des Hochhauses ist nach Angaben der Polizei niemand verletzt worden. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Den Angaben zufolge bracht der Brand durch einen brennenden Aschenbecher aus. Die Wohnungen auf der Etage mussten geräumt werden. Alle anderen Menschen konnten laut Polizei im Gebäude verbleiben.

Auch in Karlsruhes größtem Wohnhaus brannte es vor Kurzem

Die Feuerwehr überprüfe gerade mit der Polizei vor Ort, ob die Wohnung noch bewohnbar ist.

Kürzlich hatte ein Brand im größten Wohnhaus der Stadt für Aufregung gesorgt. Über 60 Personen von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr waren in Dammerstock vor Ort, als dort ein Brand loderte. Die Wohnanlage in Dammerstock ist Karlsruhes größtes Wohnhaus. Auf 18 Etagen und über eine Länge von knapp 100 Metern wohnen gut 700 Menschen. Das Haus hatte sogar einst auf dem Dach sein eigenes Schwimmbad – daraus wurden Penthäuser.