Tatort Oststadt: Von Dienstagmittag bis Mittwoch am frühen Morgen gilt in einigen Straßen nördlich der Ludwig-Erhard-Allee ein Parkverbot. Der Südwestrundfunk (SWR) kommt in die Lohfeldsiedlung, um dort abschließende Szenen für den Tatort „Der Stelzenmann“ zu drehen. Der spielt in Ludwigshafen – ist aber in Teilen in Karlsruhe entstanden.

Verbotsschilder und Absperrhütchen markieren die sensiblen Bereiche, die für den Dreh relevant sind. Mit einem Aushang an Hauseingängen und an den aufgestellten Verbotsschildern werden Anwohner und Autofahrer auf die Einschränkungen hingewiesen.

Die Verbote gelten in einigen Straßen. In dem Schreiben des SWR heißt es, dass die Frühlingsstraße, die Gottesauer Straße und die Kriegsstraße zwischen 13 Uhr am Dienstag und 1 Uhr am Mittwochmorgen für das Parken gesperrt sind.

Es kann auch zu Sperrungen in der Karlsruher Oststadt kommen

Wichtig, so der SWR, seien auch die aufgestellten Pylonen. Diese Hütchen markierten Flächen, die unbedingt freizuhalten seien, heißt es.

Gelegentlich, so der Aushang, komme es zu kurzzeitigen Sperrungen an den verschiedenen Drehorten. „Wir bitten Sie in diesem Fall um ein wenig Geduld“, schreibt der Sender. Man sei bemüht, den Normalzustand so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Für Unannehmlichkeiten entschuldigt sich der SWR per Aushang im Voraus – und kündigt gleichzeitig an, mittels Polizeihilfe oder eines Abschleppdienstes, Fahrzeuge zu entfernen. Die eingesetzten Lastwagen und Fahrzeuge mit Überlänge bräuchten den Platz, schreibt der Sender.