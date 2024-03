Nicht weniger als „Magie am Hügel“ versprechen die Macher von „Das Fest“ für diesen Sommer: Die soll Peter Fox bei seinem Auftritt in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage versprühen. Seit Donnerstagabend ist klar, dass der Berliner der Top-Act am „Fest“-Donnerstag sein wird und damit um 21 Uhr auf der Hauptbühne steht.

Cheforganisator Martin Wacker macht nun fast das komplette Programm der Hauptbühne öffentlich: Headliner am Freitag ist Bosse, am Samstag ist es Nina Chuba und zum Abschluss am Sonntag die Sängerin und Songschreiberin LEA. Am Freitag sind ab 19 Uhr die Sportfreunde Stiller zu erleben. Sie spielten bereits 2002, 2008, 2013 und 2017 am Mount Klotz.

Bosse zum dritten Mal beim „Fest“

Auch Peter Fox ist als Solokünstler und mit seiner Band Seeed ein alter „Fest“-Hase. Bosse ist ebenfalls zum dritten Mal dabei. Erstmals am Hügel zu erleben sind Nina Chuba und die Künstlerin LEA. Zur großen Freude von Fest-Mastermind Wacker: „Für uns war es ein Ziel, dass wir bei den Headlinern in diesem Jahr zwei weibliche Topstars auf der Bühne haben.“

Frauen oder von Frauen angeführte Acts machen der KME-Berechnung zufolge nun 47 Prozent des Programms auf der Hauptbühne aus. Damit liege man über dem europäischen Festivalschnitt von 39 Prozent. „Da gehört natürlich auch etwas Glück dazu“, räumt Wacker ein: „Aber wir freuen uns, dass unsere Bemühungen belohnt wurden.“

Offen ist bisher, wer zum Auftakt am 18. Juli ab 17.30 Uhr das Open Air eröffnet. Angekündigt sind Künstler aus der Ukraine. „Das Fest“ unterstützt seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf das Land die Initiative „Music Saves UA“.

Am „Fest“-Donnerstag spielt ab 19 Uhr die australische Sängerin Tones And I. Sie war schon für 2023 angekündigt, sagte ihren Auftritt damals aber ab. Von ihr stammt der Song „Dance Monkey“. Ab 21 Uhr übernimmt dann Peter Fox.

Ehemaligentreff in Karlsruhe

Den „Fest“-Freitag stellt die KME unter die Überschrift Ehemaligentreffen: Ab 17.30 Uhr stehen Moop Mama x Älice auf der Bühne. Nach ihrem Abbruch-Auftritt 2015 und dem Nachholtermin 2016 ist es das dritte Gastspiel der Münchner Hip-Hop-Brass-Band. Danach folgen mit den Sportfreunden und Bosse ebenfalls als alte Bekannte. Neu dabei ist dagegen die Indie-Pop-Band Kytes, die ab 23 Uhr spielt.

Am „Fest“-Samstag spielen zunächst drei regionale Acts, nämlich Attic Stories ab 13 Uhr, Migerra ab 13.50 Uhr und Mickela ab 14.50 Uhr. Um 16 Uhr ist das Post-Punk-Trio Schmutzki angekündigt. Um 17.30 Uhr folgt der Rapper Megaloh, OK Kid spielt ab 19 Uhr, bevor dann Nina Chuba um 21 Uhr übernimmt. Den Light-Club ab 23 Uhr bestreitet Paula Carolina, die auf Indie-Pop-Melodien setzt.

Klassikfrühstück am Sonntag

Am Sonntag startet das Programm auf der Hauptbühne mit dem Klassikfrühstück ab 10.30 Uhr. Ab 15 Uhr präsentiert der Jazzclub dann das Quartett Root Area. Der Kurpfälzer Gringo Mayer steht mit seiner Kegelband ab 16.20 Uhr auf der Bühne. Es folgt um 17.45 Uhr der Deutschrapper GReeeN. Es folgt um 19.15 Uhr die australische Band Wolfmother. Zum Ausklang seht dann LEA ab 21 Uhr auf der Bühne.

Die Zusagen der Headliner freuen Martin Wacker: „Ein fettes Dankeschön für ihre Zusagen“ verteilt er an die Künstlerinnen und Künstler, die 2024 das bisher veröffentlichte Line-Up komplettieren. Klar ist: Die Wiederholungstäter wissen, wie sie am Hügel für Stimmung sorgen können.

Bosse erklärte nach einem Auftritt im Substage im Herbst 2023 dieser Redaktion mit Blick auf „Das Fest“: „Sie sollen mich ruhig mal einladen, schreib das! Machen wir’s mal so rum, bisschen Druck über die Presse.“

Mit Peter Fox und Bosse kehren zwei Aushängeschilder an den Mount Klotz zurück. Martin Wacker

„Fest“-Organisator

Der „Fest“-Chef erinnert sich: „Mit Peter Fox und Bosse kehren zwei Aushängeschilder an den Mount Klotz zurück, die Das-Fest-Geschichte geschrieben haben. Ebenso wie die Sportfreunde Stiller, die als Band dann Rekordhalter auf der Hauptbühne von ,Das Fest` sind.“

80.000 Tickets verkauft

Nach Angaben der KME sind bisher 80.000 Tickets verkauft, aber noch für jeden Festivaltag welche verfügbar. Pro Tag werden 35.000 Karten angeboten. Sie kosten 17,20 Euro und sind bei Eventim erhältlich. Das Festivalticket, das ursprünglich für alle vier Tage 66,70 Euro kostete, ist seit Donnerstag nicht mehr zu kaufen – das Kontingent ist aufgebraucht.

Wie gehabt brauchen Besucher das Ticket nur dann, wenn sie vor die Hauptbühne und in den Bereich vor die Cafébühne wollen. Letztgenanntes Areal ist während der vier Haupttage beliebt für die gastronomischen Angebote und die Möglichkeiten, sich auch einmal hinzusetzen.

Der Eintritt zu Feld-, Kultur- und DJ-Bühne sowie dem Kinderbereich und den India Summer Days ist frei. „Das Fest“ läuft vom 18. bis 21. Juli in der Günther-Klotz-Anlage.