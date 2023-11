Pläne für ein neues Hallenbad in Karlsruhe-Neureut liegen auf Eis

Die Pläne für ein neues Hallenbad im Karlsruher Stadtteil Neureut liegen derzeit auf Eis. Das betonte der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel bei der Sitzung des Ortschaftsrats Neureut.

„Aufgrund der seit der Corona-Krise angespannten Haushaltssituation und des eingeleiteten Haushaltsstabilisierungsprozesses wurden das Ausschreibungsverfahren sowie weitere Planungen ausgesetzt und die Maßnahme als nicht realisierbar aus der Finanzplanung gestrichen“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Bäderdezernats auf einen Antrag der Neureuter FDP zum Sachstand der Planungen.

Vor der Corona-Pandemie wurden die Kosten für den Neubau eines Hallenbads in Neureut auf 16 Millionen Euro beziffert. Diese Kostenschätzung ist nach Sternagels Einschätzung aber nicht mehr zu halten.

Altes Bad in Neureut ist bereits 60 Jahre alt

Ein neues Hallenbad wurde in Neureut als Ersatz für das Adolf-Ehrmann-Bad ins Spiel gebracht. Das bisherige Hallenbad feiert 2024 sein 60-jähriges Bestehen und ist vor allem in punkto Energieeffizienz nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ein neues Hallenbad in Neureut ist auch Teil einer vor 15 Jahren publik gemachten Vision mit vier Schwerpunktbädern in Karlsruhe. Mit dem Europabad und dem Fächerbad gibt es bereits zwei solche Bäder.

Weil sich der Durlacher Ortschaftsrat lange gegen den Bau eines Kombibads auf dem Gelände des Turmbergbads gesträubt hatte, brachte Sternagel vor wenigen Jahren als nächstes Großprojekt der Bäderbetriebe den Neubau in Neureut ins Spiel. Mittlerweile gab der Durlacher Rat grünes Licht für den Bau eines Hallenbeckens am Turmbergbad, das nun als nächstes Großprojekt realisiert werden soll.

Enttäuschte Gesichter in Neureut

In Neureut sorgten Sternagels Ausführungen für enttäuschte Gesichter. Ortschaftsrat und Freundeskreis Hallenbad Neureut wollen nun auf die Verwaltung zugehen und nach möglichen Lösungen für einen baldigen Badneubau suchen.