Eine Frau, die in einem Zug zusammengebrochen war, haben Polizei und Rettungskräfte sowie weitere Reisende am Mittwoch gemeinsam reanimiert.

Am Mittwochabend war die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof aufgrund eines medizinischen Notfalls am Gleis 1 im Einsatz. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten dort, gegen 18.40 Uhr eine ältere Frau in einer Regionalbahn bewusstlos auf dem Boden vorfanden.

Die Polizisten und Rettungskräfte schafften es, die Frau zu reanimieren

Eine Ärztin, die ebenfalls mit dem Zug unterwegs war, hatte die 63-Jährige mit Hilfe weiterer Reisender bereits reanimiert. Die Polizisten unterstützten die weiteren Reanimationsmaßnahmen.

Nach dem Eintreffen eines Rettungswagens und eines Notarztes führten diese im Wechsel mit den Polizisten die Reanimation durch, bis der Puls bei der Frau wieder einsetzte. Sie kam daraufhin in ein Krankenhaus.