Positive Corona-Tests werden an Schulen in Karlsruhe zur Routine

Die Sorge vor einem Corona-Chaos an den Schulen war in den Sommerferien groß. Doch die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht erfüllt, und mittlerweile kehrt beim Umgang mit positiven Tests eine Routine ein.

Der Umgang mit einem positiven Corona-Test ist in der Schillerschule Karlsruhe bereits vier Wochen nach dem Ende der Sommerferien zur Routine geworden. „Beim ersten Fall waren wir sehr nervös“, sagt Konrektor Frank Hutt. „Aber da alles gut geklappt hat und das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung übernimmt, lief die Organisation beim zweiten positiven Test eines Schülers schon viel entspannter.“

Gleich zwei Schulklassen der Grundschule am Durlacher Tor sowie die beiden Klassenlehrerinnen und eine Referendarin befinden sich derzeit in einer zweiwöchigen Quarantäne. Von Panik oder einer allzu großen Unsicherheit sei aber weder in der Schülerschaft noch im Lehrerkollegium etwas zu spüren. „Es war klar, dass so etwas irgendwann passieren wird. Nun hat es eben uns getroffen“, sagt Hutt. Und damit das Coronavirus innerhalb der Schulgemeinschaft nicht weiterverbreitet wird, werden an der Schillerschule zahlreiche Hygiene-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie umgesetzt. In den Klassenräumen wird regelmäßig gelüftet, deshalb haben die meisten Schüler und Lehrer Mützen und dicke Jacken dabei.