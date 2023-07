Ja, die Foodtrucks stehen vom 8. bis 10. September am Schloss. Zudem präsentiert das Kulturamt vom 16. August bis zum 17. September in der Innenstadt neun Arbeiten von lokalen und internationalen Medienkünstlern. Dieses Projekt steht unter der Überschrift „Medienkunst ist hier“. Im Otto-Dullenkopf-Park ist beispielsweise eine Klanginstallation des chinesischen Künstlers Fangchao Bi geplant, im Ettlinger Tor gibt es interaktive Videoprojektionen von Holger Förterer und Eva Judkins. Manchmal werden QR-Codes angeboten, die den Zugang in eine virtuelle Welt ermöglichen, heißt es. Während die Schlosslichtspiele laufen, gibt es weitere Veranstaltungen in der Stadt: Am 18. und 19. August lädt der Zoo beispielsweise zum Lichterfest. Am 10. September ist der Tag des offenen Denkmals. Mit Rückblick auf die Eröffnung des KSC-Stadions im Wildpark , den KSC-Familientag , das Fest am See und „Das Fest“ sowie das jetzt bevorstehende Programm spricht Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) von einer „tollen Perlenkette an Einladungen“, welche die Bürger erhalten.