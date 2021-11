Rangelei zwischen Fahrgast und Zugbegleiter in ICE zwischen Mannheim und Karlsruhe

Weil ein 33-jähriger Fahrgast verspätet in einen ICE von Mannheim in Richtung Karlsruhe gestiegen ist, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem Zugbegleiter.

Am Dienstagmorgen hat ein 33-jähriger in letzter Sekunde versucht, in einen ICE Richtung Karlsruhe zu steigen. Da sich bei dem abfahrbereiten Zug am Mannheimer Hauptbahnhof jedoch bereits die Türen schlossen, versuchte der 23-jährige Zugbegleiter den Zustieg durch einen Fußtritt zu verhindern, teilte die Polizei mit.

Dem 33-Jährigen gelang es dennoch einzusteigen. Bei einer anschließenden Rangelei verletzte sich der Zugbegleiter am Finger, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Beim nächsten Halt am Karlsruher Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung.

Wie sich die Auseinandersetzung im Einzelnen zugetragen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hierfür werden auch die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung am Mannheimer Hauptbahnhof herangezogen. Der 33-jährige nahm durch seinen späten Zustieg eine betriebsstörende Handlung vor, was ein ordnungswidriges Verhalten darstellt. Auch dies wird nun geprüft.