Betäubungsmittel gefunden

40 Menschen in ehemaliger Gaststätte: Polizei löst Techno-Party in Karlsruhe-Rintheim auf

Laute Musik, Alkohol und Betäubungsmittel: Die Polizei hat am Samstagmorgen eine Party in Karlsruhe-Rintheim aufgelöst. Über das Internet wurde zu dem Event eingeladen, rund 40 Personen waren in der ehemaligen Gaststätte vor Ort.