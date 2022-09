Polizei ermittelt: Kellerräume der Heinrich-Köhler-Schule in Rintheim verwüstet

Räume wurden durchwühlt, Gegenstände umhergeworfen und Fensterscheiben in der Rintheimer Heinrich-Köhler-Schule am Donnerstag beschädigt. Anhand von abgebrannten Joints und Getränkedosen ermitteln die Beamten nun nach den Tätern.

Unbekannte haben in den Kellerräumen der Heinrich-Köhler-Schule in der Rintheimer Forststraße am Donnerstagabend ihr Unwesen getrieben.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Räume durchwühlt, Gegenstände umhergeworfen und Fensterscheiben beschädigt. Es wird vermutet, dass die Täter wegen derzeitiger Baumaßnahmen in die Räume gelangten.

Zudem fanden die Beamten im Bereich des Schuleingangs die Überreste von abgebrannten Joints und diverse Getränkedosen. Diese werden nun sichergestellt und auf die Spuren der Täter untersucht, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Polizei den Tätern auf der Spur

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt führt die weiteren Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.