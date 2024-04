Beim Turn- und Sportverein (TUS) in Rüppurr ist man stolz auf das Schmuckstück: Insgesamt neun Felder stehen für die Beachvolleyballerinnen und -volleyballer zur Verfügung. Damit ist die Anlage seit der Erweiterung im September 2022 die landesweit größte.

„Wir hatten schon vor Jahren die Idee, die Anlage zu erweitern. Dass dies schließlich möglich wurde, ist ein enormer Imagegewinn. Die Anlage hat einen exzellenten Ruf und wird sehr gut angenommen, auch überregional“, sagt Daniel Weber.

Weber ist Vorsitzender des VC Ettlingen, der seit 2018 als Nachfolger des SSV Ettlingen mit dem TUS Rüppurr als Volleyball-Spielgemeinschaft (VSG) Ettlingen/Rüppurr kooperiert. Weber erinnert auch an die deutschen U-16-Meisterschaften, die im vergangenen Jahr auf den neuen Plätzen in Rüppurr ausgetragen wurden.

Auch auf der Internetseite des TUS ist von wichtigen Turnieren zu lesen: „Auf dieser Anlage wurden unter anderem die Nordbadischen Beachvolleyballmeisterschaften ausgetragen und auch die Kaderteams des Verbandes kommen gern für das ein oder andere Trainingslager nach Rüppurr“, heißt es hier.

Die 1995 erbaute Anlage mit damals drei Feldern sei „der größte Stolz der Abteilung und auch des Vereins“. Die gute Zusammenarbeit im Verein, die Unterstützung durch den Vorstand und die Eigenleistung im Ehrenamt hätten die Errichtung ermöglicht.

Rund 300 Aktive, die der Volleyballabteilung der VSG Ettlingen/Rüppurr angehören, können auf der Anlage in der Steinmannstraße 1 in Rüppurr Beachvolleyball spielen. Dies aber nicht mehr nur auf drei, sondern seit September 2022 auf insgesamt neun Feldern, die zu einer Anlage gehören.

Diese ist mittlerweile die größte Beachvolleyball-Anlage in Baden-Württemberg. Auf dem gut ein Hektar großen Gelände entstanden für rund 140.000 Euro sechs zusätzliche Felder, wie Thomas Greß, der stellvertretende Vorsitzende des TUS Rüppurr, mitteilt.

Ehrenamtliche pflegen die Anlage

Auch wenn es einen Zuschuss von der Stadt Karlsruhe und dem Badischen Sportbund (BSB) gab, war es für einen Verein wie den TUS dennoch ein riesiges Vorhaben. Die finanzielle Belastung war enorm und bedurfte der Zustimmung der Mitgliederversammlung des Vereins.

Um die Mitglieder zu überzeugen, legte die Volleyball-Abteilung ein Konzept für den Betrieb der Anlage sowie einen Finanzierungsplan vor, „der für unsere Mitglieder schlüssig und nachvollziehbar war, die diesem Projekt dann auch eindeutig zustimmten“, so Greß.

Ein Teil der Refinanzierung erfolgt durch die Vermietung von Plätzen, beispielsweise an Firmen, die ihren Mitarbeitern hier Trainingszeit anbieten können.

„Man kann die Plätze aber auch als Privatperson stundenweise mieten oder sich eine Tageskarte für die Nutzung eines Platzes kaufen“, nennt Mario Graetz, Vorstandsmitglied und Jugendtrainer beim VC Ettlingen weitere verschiedene Nutzungsmöglichkeiten außerhalb des Bedarfs der Vereinsvolleyballer.

Gewartet und in Schuss gehalten werden die 64 Quadratmeter großen Spielfelder von einer Arbeitsgruppe der Volleyball-Abteilung, die im Kern aus fünf Leuten besteht.

„Eigentlich ist jeden Tag irgendjemand auf der Anlage, um Arbeiten zu verrichten. Und im Sommer, wenn die Anlage bespielt wird und an fast jedem Wochenende Turniere stattfinden, sind immer Helfer aus der Abteilung da“, sagt Graetz. Der Auf- und Abbau zum Saisonbeginn und am Saisonende schließlich ist eine Aufgabe aller Mitglieder der Volleyballabteilung, „die da mithelfen müssen“, wie Graetz betont. So gesehen ist der Unterhalt der Anlage relativ günstig, da dies hauptsächlich im Ehrenamt geschieht.

TUS Ruppürr feiert 150. Geburtstag

Wie auch die Pflege des gesamten Komplexes, für den die sogenannte „Rentnerband“ des TUS zuständig ist, wie Thomas Greß erzählt.

„Das ist eine Gruppe von rüstigen Rentnern, die sich dienstagmorgens treffen, um vom Rasenmähen, Büscheschneiden, Aschenbahnabziehen und Saubermachen all die Arbeiten erledigen, die auf so einer Anlage anfallen. Dafür gibt es anschließend im Vereinsheim ein Vesper und etwas zu trinken“, lobt Greß deren Tätigkeit, die nicht hoch genug einzuschätzen sei.

Die Rentner werden auch am ersten Juli-Wochenende neben vielen weiteren der etwa 1.400 Vereinsmitglieder des TUS sowie der Volleyballabteilung der VSG Ettlingen/Rüppurr im Einsatz sein, wenn im Rahmen des 150. Vereinsgeburtstags des TUS Rüppurr erneut die deutschen U-16-Beachvolleyball-Meisterschaften auf Baden-Württembergs größter Anlage dieser Art ausgetragen werden.