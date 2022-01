Tennis

Nach Knie-OP kämpft Siegemund auf Sardinien um ihr letztes Comeback auf der WTA-Tour

Laura Siegemund kämpft auf Sardinien um ihre Tenniskarriere. Nachdem sie sich direkt im Anschluss an die Olympischen Spiele in Tokio am Knie hatte operieren lassen, ist die 33-Jährige entschlossen: Sie will es noch einmal wissen.