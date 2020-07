Planung für Karlsruhes ersten Radschnellweg ist gestartet: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Fußgänger und Radfahrer wünschen sich, dass sie sich weniger gegenseitig in die Quere kommen. In den Rüppurrer Wiesen und weiter albabwärts im Dammerstock und an der Weiherfeldbrücke prallen schon jetzt Ansprüche und Bedürfnisse aufeinander. „Wir können mit unseren Kindern und ihren Laufrädern gar nicht mehr an die Alb gehen”, klagen Franziska Crusius aus der Straße Links der Alb und ihre Nachbarin Helen Schäfer. Manchmal rasen Rad- und E-Bike-Fahrer durch das parkähnliche Grün, berichten sie. Viele kämen auch „zu schnell und nicht bremsbereit” von der Brückenpassage .

Weil Bund und Land erkleckliche Zuschüsse auch für die Anbindung des Radschnellwegs ans Wegenetz der Stadt zahlen, würde der teure Durchstich unter der Ettlinger Allee beim Schwarzwaldkreuz finanzierbar. Z wischen Südtangente und Eisenbahngleisen hätten dadurch Radfahrer freie Fahrt zum Rußweg Richtung Durlach im Osten.

Die Bürgervereine in Bulach, Beiertheim, Weiherfeld-Dammerstock, Oberreut und Grünwinkel setzen darauf, dass die Verhältnisse für Fußgänger und Radfahrer an der Weiherfeldbrücke und beim Stephanienbad besser geordnet werden. „Wir wollen beteiligt sein”, fordert Bulachs Bürgervereinsvorsitzender Andreas Bieberstein, sagt aber auch: „Qualität vor Geschwindigkeit.”