Mit der Foodtruck Convention und einem Abend mit zahlreichen Werken der ungarischen Gruppe Maxin10sity im Programm gehen die Schlosslichtspiele Karlsruhe in den Endspurt. Bis einschließlich 18. September sind die allabendlichen Projektionen noch zu sehen – die bisher bereits rund 160.000 Besucher anlockten. Diese Zahl nennt die verantwortliche Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME).

„Es sind deutlich mehr Menschen gekommen als wir erwartet haben – und alle haben mit dafür gesorgt, dass die Schlosslichtspiele ein Ort von Gemeinsamkeit und Begegnung geworden sind“, erklärt KME-Chef Martin Wacker: „Zusammen mit Gästen aus aller Welt konnten unvergessliche Momente in Verbindung von Hightech und Medienkunst erlebt werden. Dazu hat Karlsruhe mit spektakulären Bildern geglänzt.“

Er freue sich auf die zweite Hälfte der Spielzeit, „auch wenn das Wetter nun deutlich herbstlicher wird“. Gleichzeitig erlauben die Lichtverhältnisse inzwischen einen früheren Start der Shows: Derzeit geht es um 20.30 Uhr los. In der Schlusswoche ab dem 12. September ist Start um 20.15 Uhr.

„Maxin10sity-Mittwoch“ zeigt besonders beliebte Shows

Noch bis zum Ende der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen an diesem Donnerstag werden ergänzend zum Programm am Schloss Lichtinstallationen des Light Festivals in der Innenstadt gezeigt.

Der Marktplatz und der Volkswohnungsbau am Staatstheater werden so in Szene gesetzt. Die KME erklärt: „Am 9. September werden die Installationen – angesichts der Energiekrise – ausgeschaltet und deinstalliert.“ Das Geschehen konzentriere sich an diesem Abend dann auf die Schlosslichtspiele selbst.

Insgesamt sind in dieser Saison sechs Arbeiten neu zu erleben, zudem gibt es besonders beliebte Arbeiten der Vorjahre zu sehen. Am 14. September ist „Maxin10sity-Mittwoch“: Dann stehen gleich sechs Shows der beliebten ungarischen Künstlergruppe auf dem Abendplan. Zu sehen sind „300 Fragments“ (2015), „Legacy“ (2016), „Structers of Life“ (2017), „Our Only Blue One“ (2019), „Matter Matters“ (2020) und „Generations“ (2022).

Bereits in dieser Woche werden Werke ganz junger Künstler auf dem Schloss zu sehen sein: Beim dm-Malwettbewerb „Die Schlossmaler“ gestalteten Kinder zwischen drei und zwölf Jahren die Schlossfassade. Die nächsten Tage gibt es Arbeiten in Altersklassen aufgeteilt zu sehen. Von Donnerstag bis Sonntag sind dann alle Gewinnerbilder auf der 170 Meter breiten Schlossfassade zu bestaunen.

Imbisse am Karlsruher Schloss

Am kommenden Wochenende, 9. bis 11. September, kehrt auch die Foodtruck Convention auf den Platz rund um das Karl-Friedrich-Denkmal zurück. Die Imbisse öffnen um 11 Uhr und haben unter anderem verschiedene Burger, Spezialitäten aus Sri Lanka und dem Smoker oder Fritten im Angebot.