Dritte Fremdsprache

Unterrichtsfach Spanisch an den Karlsruher Gymnasien im Trend – verliert Latein damit an Bedeutung?

In fast allen Gymnasien in Karlsruhe können junge Leute Spanisch lernen. Zuletzt hat das Gymnasium in Neureut nachjustiert. Bedeutet dieser Vormarsch einer modernen Sprache gleichzeitig eine Abkehr vom „alten“ Latein?