Nach dem fulminanten Konzert im Karlsruher Weihnachtscircus darf sich die Modern Church Band nun auch für den finanziellen Erfolg feiern lassen. Der vorläufige Kassensturz ergab, dass sowohl über den Kartenverkauf als auch über die Spendenbox mehr Geld zusammenkam als im Vorjahr.

Die Einnahmen aus dem Auftritt spenden die Musikerinnen und Musiker wie immer an die BNN-Stiftung „Wir helfen“. „Der Zuwachs an Einnahmen ist ein schönes Zeichen“, sagt Bandleader Helmut Rapp, „die Menschen denken auch in diesen schwierigen Zeiten an andere – und nicht nur an sich selbst.“

Benefizkonzert der Modern Church Band: Spenden gehen an bedürftige Menschen in Karlsruhe

Seit 2012 steht die Modern Church Band ausschließlich für den guten Zweck auf den Bühnen. In dieser Zeit haben die Künstler bei über 40 Konzerten mehr als 320.000 Euro eingespielt. Immer wieder unterstützen sie auch „Wir helfen“.

In diesem Jahr darf sich die BNN-Aktion über 5.500 Euro aus dem Kartenverkauf freuen. Hinzu kommen 1.400 Euro aus der Spendenbox, die am Samstagabend im Weihnachtscircus aufgestellt war. 2022 waren es 5.040 beziehungsweise 1.100 Euro.

Zusätzlich hatte Otto Bretzinger aus Ötigheim an dem Abend 5.000 Euro gespendet. Die Volksbank steuerte dieselbe Summe bei, und der Weihnachtscircus überließ seine stimmungsvoll illuminierte Manege für den Auftritt für die Hälfte der Miete.

„Mit unserem Engagement wollen wir den Besuchern einen schönen Konzertabend bereiten, Freude an unserer Musik vermitteln, anderen helfen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, und selbst Spaß am Singen und Spielen haben“, sagt Helmut Rapp.

Die BNN-Stiftung „Wir helfen“ leitet die Spenden an bedürftige Menschen in Karlsruhe weiter. Dafür arbeitet sie mit verschiedenen Hilfsdiensten zusammen, um sicherzustellen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird.

Neben dem Diakonischen Werk ist das der Caritasverband, die Arbeiterwohlfahrt, der Soziale Dienst der Stadt und der Sozialdienst katholischer Frauen. Die Bedürftigen erhalten die Spenden in Form von Gutscheinen, in der Regel für Lebensmittel und Kleidung.

Seit 30 Jahren hat die Stiftung mehr als 3,5 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt.