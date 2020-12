Staatsmänner, Regenten, Dichter, Maler, Wissenschaftler: Auf Karlsruher Straßenschildern finden sich vor allem Männer, zum Teil mit fragwürdiger Vergangenheit. Nur langsam kommt die Gleichberechtigung auf den Straßen und Plätzen an.

Im Karlsruher Osten, zwischen Adenauerallee und Theodor-Heuss-Allee ragt die Spitze der Großherzoglichen Grabkapelle empor. In dessen Gruft begraben liegt seit 1952 Prinzessin Hilda von Nassau, letzte Großherzogin von Baden.

Beim Volk war die Regentin äußerst beliebt, wie sich gerade jetzt wieder zeigt: Die nach ihr benannten Hildabrödle sind längst ein Klassiker der Weihnachtsbäckerei.

Ihre Beliebtheit zeigt sich aber auch auf den Straßenschildern der Stadt. Gleich drei Straßen sind der Herrscherin in Karlsruhe gewidmet: Die Nördliche und die Südliche Hildapromenade im Westen der Stadt und die kurze Hildastraße im Stadtteil Grötzingen. Zudem trugen einige andere Straßen zuvor den Namen der Prinzessin, etwa die Philippstraße in der Weststadt oder die Langenackerstraße in Daxlanden.