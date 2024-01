Diese Stars wünschen sich die Leser für „Das Fest“ in Karlsruhe

Wir wollten von den Leserinnen und Lesern wissen, welche Stars sie sich im Juli für die diesjährige Auflage von „Das Fest“ wünschen. Das Festival in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage findet vom 18. bis 21. Juli statt.

Ein Teil des Line-ups ist bereits bekannt. Weiblicher Hauptact wird etwa die Hamburger Sängerin Nina Chuba sein. Weiter sind unter anderem Auftritte der australischen Singer-Songwriterin Tones and I und der Band Moop Mama angekündigt.

Noch sind nicht alle Namen für „Das Fest“ bekannt

Doch einige Topacts sind noch nicht bekanntgegeben worden. Die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) will das im März tun. Die Leserinnen und Leser haben eine ganze Reihe an möglichen Namen im Gepäck. Spannend dabei: Die musikalische Bandbreite reicht von Rock über Hip-Hop bis zu Schlager.

Bei den zahlreichen Einsendungen gab es tatsächlich nur vier Bands, die mehrfach genannt wurden. Eine davon ist die Band Pur.

Unter anderem Andrea wünscht sich die Band um Sänger Hartmut Engler. „Bei mittlerweile vier Fest-Tagen sollte meiner Meinung nach ein Tag einen Hauptact für die ältere Generation bieten“, schreibt sie. Neben Pur nennt sie auch noch Künstler wie BAP, Sasha, Die Prinzen, Nina Hagen oder Max Raabe als Wunsch.

Die Gruppe Pur wäre mal wieder super. ren_1975_ka

„Fest“-Fan

„Die Gruppe Pur wäre mal wieder super. Die waren schon lange nicht mehr auf dem ,Fest‘“, schreibt etwa auch Nutzer ren_1975_ka auf Instagram. Tatsächlich datiert der letzte Auftritt der Band um Sänger Hartmut Engler aus dem Jahr 1986. Es war die zweite Auflage von „Das Fest“.

Ebenfalls mehrfach genannt wurden Die Toten Hosen, Deichkind und das Berliner Duo SDP, das im Vorjahr Headliner beim Happiness-Festival in Straubenhardt war.

Am liebsten würde ich gerne meine Lieblingsband Green Day live sehen. Yvonne Kottler

Leserin

Etwas rockiger wünscht es sich Leserin Yvonne Kottler. „Am liebsten würde ich gerne meine Lieblingsband Green Day live sehen“, schreibt Kottler. Sie ist großer Fan. Nicht nur von Green Day, sondern auch von „Das Fest“, das sie jedes Jahr mit ihren Eltern besucht.

Neben der US-Rock-Band wurden noch weitere rockige Bands genannt, beispielsweise die Scorpions, Status Quo oder auch Die Ärzte. Steffi Hölzer hat einen anderen Wunsch. „Ich würde mir Fury in the Slaughterhouse wünschen“, schreibt sie stellvertretend für Menschen ihrer Generation Ü50. Zum „Fest“ wird sie aber so oder so gehen. „Habe live schon viele gute Überraschungen erlebt von Künstlern, die ich vorher gar nicht so toll fand.“

Mit einem Augenzwinkern schreibt Nutzer jowakade auf Instagram: „Ist doch klar: U2 und die Stones.“ Das wird vermutlich aber eher eine Wunschvorstellung bleiben.

Ulrike Stürzel wiederum will es lieber etwas ruhiger haben. „Wincent Weiss wäre so schön“, schreibt sie auf Instagram, verbunden mit zahlreichen Emojis. Generell stehen zahlreiche nationale wie internationale Singer/Songwriter auf der Wunschliste der „Fest“-Fans. Genannt wurden unter anderem Andreas Bourani, Mark Forster oder auch internationale Kaliber wie Ed Sheeran.

Einen Newcomer hat Sophia Reber auf dem Zettel. „Ich bin erst vor kurzen auf den Sänger Berq gestoßen und höre seine Lieder momentan rauf und runter. Ich würde mich so freuen, ihn live zu sehen. Und natürlich wäre es mega, wenn es auf dem ,Fest‘ wäre“, schreibt sie.

Ähnlich wie bei der Band Pur liegt auch bei Fury in the Slaughterhouse aus Hannover der letzte „Fest“-Auftritt schon etwas zurück: 1992 rockten sie den Hügel der Günther-Klotz-Anlage.

Iris Kaupp wünscht sich Weltstar Ed Sheeran. „Ich würde mir wünschen, dass er den Hügel zum Leuchten und Beben bringen wird“, schreibt sie.

Auch aus dem Rap- beziehungsweise Hip-Hop-Genre gibt es zahlreiche Wünsche. Genannt werden unter anderem Ski Aggu, Apache 207 oder wie oben erwähnt Deichkind und SDP. Auch der Name Sido wird genannt. Der Berliner Rapper ist im Sommer sowieso in der Region unterwegs. Anfang Juli gastiert er ebenso wie Ski Aggu auf dem Happiness-Festival in Straubenhardt. Bei diesem Festival tritt auch die Band Scooter auch. Auch der Name der Band von Frontmann H.P. Baxxter steht auf der Wunschliste eines „Fest“-Fans.

Auch das Schlager-Genre erfreut sich unter der Leserschaft Beliebtheit. Hier wurden unter anderem Namen wie Beatrice Egli genannt. Die Schlagersängerin erreichte 2023 mit ihrem aktuellen Album „Balance“ Platz eins der deutschen Album-Charts.

Doch auch Namen wie Helene Fischer, Andrea Berg, Olaf der Flipper oder DJ Ötzi wurden genannt. Ein Blick auf die „Fest“-Künstler der vergangenen Jahre legt jedoch die Vermutung nahe, dass diese Wünsche wohl nicht realisiert werden in diesem Jahr.

Neben diesen bekannteren Namen wurden auch eine Reihe national weniger bekannter Künstler genannt. Thorsten Kolb etwa wünscht sich mit Heiko Maier einen Mundart-Liedermacher aus Waghäusel oder die französische Electroswing-Band Caravan Palace. Winfried Koch hingegen wünscht sich Cover-Bands, die Musik aus den 70er und 80er Jahren spielen.

Booker für die Hauptbühne bei „Das Fest“ bezieht Stellung

Einer weiß bereits mehr, welche Künstler zu „Das Fest“ kommen. Holger Jan Schmidt ist seit 2013 Booker für die Hauptbühne. „Das ist eine hübsche Liste“, so der Kommentar von Schmidt auf die Wünsche.

Alte Bekannte seien dabei, doch auch „total unrealistische Wunschvorstellungen“. Hierzu zählten unter anderem Pink und Green Day. Weitere Namen will Schmidt nicht kommentieren.

Line-up für „Das Fest“ wird im März bekannt gegeben

Bis das finale Line-up für die diesjährige Auflage von „Das Fest“ bekannt wird, wird noch etwas Zeit vergehen. Im März wollen die Macher das Geheimnis lüften. Dann wird auch geklärt, welcher Act an welchem Tag auf der Hauptbühne auftreten wird.

Karten für „Das Fest“ kosten 17,20 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren. Außerdem gibt es ein Festivalticket für alle vier Tage. Dieses Jahr für 66,70 Euro. Alle Tickets sind erhältlich auf der offiziellen Homepage des Festivals. Neu ist, dass Fans zur Unterstützung des Festivals den Betrag freiwillig auf 20 Euro aufrunden können.

Bei der vergangenen Auflage von „Das Fest“ im Jahr 2023 besuchten rund 267.000 Menschen die Anlage. Zu den Headlinern gehörten unter anderem Rea Garvey, Casper und Alligatoah.