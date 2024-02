Viele Bahnen stehen in Karlsruhe wegen des Verdi-Streiks am Dienstag still und mit ihnen etliche Passagiere auf den Bahnsteigen.

Am Nachmittag versammeln sich dann rund 200 Streikende vor dem Karlsruher Rathaus – und erhalten bei ihren Forderungen nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen Unterstützung aus den Reihen des Karlsruher Gemeinderats.

Unterstützung für Verdi aus dem Karlsruher Gemeinderat

Die Stadträtinnen Yvette Melchien (SPD), Bettina Maier-Augenstein (CDU) und Karin Binder (Linke) sowie Stadtrat Aljoscha Löffler (Grüne) tauschen sich vor einer Kundgebung mit Verdi-Funktionär Thorsten Dossow über die Forderungen der Dienstleistungsgewerkschaft und die Auswirkungen der Streiks auf den Nahverkehr in Karlsruhe aus.

In den ersten beiden Verhandlungsrunden konnten sich die Gewerkschaft und der Kommunale Arbeitgeberverband nicht auf eine gemeinsame Tarifvereinbarung einigen.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 5. und 6. März in Stuttgart statt. Gelingt auch dann kein Durchbruch, könnte das wieder direkte Auswirkungen auf den Nahverkehr in Karlsruhe haben.