Wieder Streik: Verdi ruft zur Arbeitsniederlegung im Karlsruher ÖPNV auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in Karlsruhe erneut zum Streik aufgerufen. Am Dienstag, 20. Februar, sind Tarifbeschäftige der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, heißt es in einer Mitteilung von Verdi. Auch in Baden-Baden soll gestreikt werden.

Mit dem Streikaufruf reagiert die Gewerkschaft darauf, dass im laufenden Tarifkonflikt von Arbeitgeberseite noch kein neues Angebot vorgelegt worden sei.

Unter anderem fordert Verdi die Zahlung einer Nahverkehrszulage, Anhebung des tariflichen Urlaubsgeldes sowie diverse Zulagen.

Die Verhandlungen sollen Anfang März in Stuttgart fortgesetzt werden. Es ist dann die dritte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und der Arbeitgeberseite.

Auswirkungen noch unklar

Welche Auswirkungen die Streikankündigung auf den Karlsruher ÖPNV hat, ist noch nicht klar. „Die VBK kennen den kurzfristig eingegangenen Streikaufruf“, so VBK-Pressesprecher Michael Krauth auf Nachfrage dieser Redaktion.

Ob es zu Ausfällen kommen wird, soll im Laufe des Montags bekannt gegeben werden.

Kundgebung vor Karlsruher Gemeinderatssitzung

Am Dienstag, 20. Februar, findet zudem von Verdi eine Kundgebund im Vorfeld der Karlsruher Gemeinderatssitzung statt. Ab 14 Uhr will Verdi ab 14 Uhr auf dem Karlsruher Marktplatz mit Fraktionen ins Gespräch kommen. Laut Gewerkschaft haben unter anderem die Grünen und die Linken ihr Kommen zugesagt.

„Auch wenn der Oberbürgermeister stolz die neue Modellregion für den Mobilitätspass immer wieder präsentiert, er braucht auch Personal, die diesen Job machen möchten und dies ist der Zeit nicht der Fall. Daher fordern wir eine Aufwertung der Berufe im ÖPNV“, heißt es in der Verdi-Mitteilung.

Der Streik am Dienstag ist bereits der dritte Streik in diesem Monat in Karlsruhe. Bereits Anfang und Mitte Februar gab es teils mehrtägige Warnstreiks.