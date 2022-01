Erweiterung „Am Brunnenstückweg“

Streit zwischen Biohof Schleinkofer und SG Rüppurr: Bürger können Bebauungsplan einsehen

Die Aussicht, dass ein Biobetrieb in Rüppurr fünf Hektar Fläche zugunsten der SG Rüppurr abtreten muss, dominierte im Karlsruher Stadtteil das vergangene Jahr. Das Bebauungsplanverfahren um das vergrößerte Sport- und Freizeitgelände am Brunnenstückweg in Rüppurr tritt jetzt in eine neue Phase.