Sturmschäden in Karlsruhe: Keine Personen verletzt

Sturm „Roxana“ hat in Karlsruhe einen Baum zum Fallen gebracht. In der Waldstadt musste deshalb die Feuerwehr anrücken. Verletzt wurde niemand.

Sturm „Roxana“ hat am Sonntag auch im Karlsruher Stadtgebiet Spuren hinterlassen. In der Waldstadt ist gegen 15.15 Uhr in der Nähe eines Kinderspielplatzes ein „dicker Baum“ umgefallen, wie ein Polizeisprecher auf BNN-Anfrage mitteilte.

Der Baum versperrte eine Straße. Die Feuerwehr rückte an, um den Baum zu entfernen. Verletzt wurde bei dem Sturz niemand. Auch zu größeren Behinderungen kam es nicht, da wegen des Sturms ohnehin kaum Menschen draußen unterwegs seien, so der Sprecher.

Im gesamten Stadtgebiet seien laut Polizei einige Bauzäune und Straßenschilder umgefallen. Größere Schäden, weder für Mensch noch Umwelt, seien dabei zunächst nicht entstanden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits im Vorfeld vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h gewarnt. In Schauernähe war sogar mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet worden.