Routiniert bringt Willi Vollmar an der Spitze der Tanne ein gewebtes Element an. Rund vier Meter begibt er sich mit der Leiter in die Höhe. „Kein Problem, ich bin Kletterer“, sagt der Kassierer der Bürger-Gesellschaft BG Karlsruhe gut gelaunt. „Das ist jetzt unsere Indianer-Krone“, fügt Pfarrerin Lara Pflaumbaum von der Johannis-Paulus-Gemeinde hinzu – in Anspielung auf den Indianerbrunnen auf dem Werderplatz.

Seit 2004 bereits steht jedes Jahr zu Weihnachten eine geschmückte Tanne auf dem Platz im Herzen der Südstadt. Am ersten Advent war nun gemeinschaftliches Schmücken angesagt. Glaskugeln oder bemalte Holzherzchen zieren nun den Weihnachtsbaum.

Viele Akteure aus der Karlsruher Südstadt beteiligen sich

„Das wertet den Werderplatz auf und verbreitet adventliche Stimmung. Es ist doch schön, wenn es mal positive Nachrichten aus dem Zentrum der Südstadt gibt“, sagt Martina Hillesheimer, Vorsitzende der BG Karlsruhe. Ganz wichtig sei zudem, dass viele Akteure des Stadtteils bei der Aktion mit im Boot sind.

Währenddessen wird Kinderpunsch und Lebkuchen gereicht. Beteiligt ist auch das Streetwork-Team. Sozialarbeiterin Ann-Kristin Kozian betont: „Hier kommen die Menschen zusammen. Gerade auch aus dem Kinder- und Jugendbereich sind viele aktiv.“

Kinder aus der Südstadt Karlsruhe beteiligen sich

An den Schulen und Kindergärten im Stadtteil wurden Holzanhänger und Faltsterne verteilt, die vom Nachwuchs bemalt wurden. Auch beim Basteltisch am Samstag lassen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf. „Eine tolle Aktion. Trotz der Kälte ist die Resonanz hoch“, so Renata Reich, Leiterin des Kinder- und Jugendhauses Südstadt.

Das Schmücken der Tanne ist eine ganz positive Geschichte Lara Pflaumbaum

Pfarrerin

Dass Menschen mit ganz unterschiedlichem sozialem Hintergrund bei der Aktion mitmachen, freut Pflaumbaum, die demnächst wieder die traditionelle Vesperkirche ausrichtet, die sich an Bedürftige wendet. „Das Schmücken der Tanne ist eine ganz positive Geschichte“, findet sie.

Das meint auch Thomas, regelmäßiger Gast der Vesperkirche und des daraus entstandenen Café DIA. „Ich finde das bombig, das bringt weihnachtliche Stimmung hierher“, sagt der 65-Jährige, der seit 20 Jahren rund um den Werderplatz unterwegs ist. Früher hat er im Mercedes-Benz-Werk in Wörth gearbeitet. Jetzt hilft er mit seinen handwerklichen Fertigkeiten gerne auch mal in der Gemeinde in der Südstadt aus.