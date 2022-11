Nach Veröffentlichung auf „Ekelliste“

Wie das „Taumi“ in Karlsruhe jetzt seinen Ruf retten möchte

Das „Taumi“ am ZKM in Karlsruhe war durch den öffentlichen Bericht der Lebensmittelüberwachung in den Schlagzeilen. Drei Mitarbeiter wurden gekündigt. Wie die Inhaber jetzt das Vertrauen der Gäste zurück gewinnen wollen.